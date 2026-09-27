प्रदूषण के कारण त्वचा की चमक खो रही है? इन परंपरागत सौंदर्य तरीकों को अपनाएं
क्या है खबर?
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव और प्रदूषण हमारे चेहरे की चमक को छीन रहा है। इसके कारण त्वचा बेजान और थकी-थकी नजर आती है। हालांकि, भारतीय महिलाएं सदियों से पारंपरिक नुस्खों का उपयोग करती आ रही हैं, जो त्वचा को प्राकृतिक तरीके से निखारने में मदद करते हैं। इन नुस्खों में आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल होता है, जो त्वचा को पोषण देते हैं और इसे स्वस्थ बनाए रखते हैं।
#1
चंदन और गुलाब जल का फेस पैक
चंदन और गुलाब जल का मिश्रण त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चंदन का पाउडर और गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। यह फेस पैक त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और इसे साफ करता है।
इसके नियमित उपयोग से चेहरा निखरता है और ताजगी महसूस होती है। यह मिश्रण त्वचा की चमक को बढ़ाने में भी मदद करता है।
#2
हल्दी और बेसन का स्क्रब
हल्दी और बेसन का स्क्रब त्वचा की गहराई से सफाई करता है। बेसन में मौजूद गुण मृत कोशिकाओं को हटाते हैं, जबकि हल्दी सूजन कम करने में मदद करती है।
इस स्क्रब को बनाने के लिए बेसन, हल्दी पाउडर और दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मलें और फिर ठंडे पानी से धो लें।
यह स्क्रब त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है।
#3
नीम और तुलसी का फेसवॉश
नीम और तुलसी का फेसवॉश त्वचा को साफ रखने में मदद करता है। नीम की पत्तियों का रस जीवाणु विरोधी होता है, जो मुंहासों को रोकता है।
तुलसी की पत्तियां त्वचा को ताजगी देती हैं। इन दोनों को मिलाकर एक फेसवॉश तैयार करें और रोजाना इस्तेमाल करें।
यह फेसवॉश त्वचा की गहराई से सफाई करता है, इसे ताजगी और स्वस्थ बनाए रखता है। नियमित उपयोग से चेहरे की चमक बढ़ती है और मुंहासे कम होते हैं।
#4
आंवला तेल मालिश
आंवला तेल मालिश त्वचा को पोषण देता है और इसे मुलायम बनाता है। आंवला तेल में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को निखारता है।
इसे हल्के हाथों से चेहरे पर मालिश करें और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह मालिश खून के बहाव को बढ़ाती है और त्वचा को तरोताजा रखती है।
नियमित उपयोग से चेहरे की चमक बढ़ती है और त्वचा स्वस्थ दिखती है।