प्रदूषण के कारण त्वचा की चमक खो रही है? इन परंपरागत सौंदर्य तरीकों को अपनाएं

नीम और तुलसी का फेसवॉश त्वचा को साफ रखने में मदद करता है। नीम की पत्तियों का रस जीवाणु विरोधी होता है, जो मुंहासों को रोकता है।

तुलसी की पत्तियां त्वचा को ताजगी देती हैं। इन दोनों को मिलाकर एक फेसवॉश तैयार करें और रोजाना इस्तेमाल करें।

यह फेसवॉश त्वचा की गहराई से सफाई करता है, इसे ताजगी और स्वस्थ बनाए रखता है। नियमित उपयोग से चेहरे की चमक बढ़ती है और मुंहासे कम होते हैं।