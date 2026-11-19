स्ट्रॉबेरी और पुदीने का मेल है बहुत खास, इन तरीकों से करें इसका सेवन
क्या है खबर?
स्ट्रॉबेरी और पुदीने का मेल एक बेहतरीन संयोजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जबकि पुदीना पाचन को सुधारने और ताजगी देने में मदद करता है। इस लेख में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इस संयोजन का आनंद ले सकते हैं और इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं।
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स्ट्रॉबेरी और पुदीने का शरबत
गर्मियों में ठंडे-ठंडे शरबत का आनंद लेना सभी को पसंद होता है। स्ट्रॉबेरी और पुदीने का शरबत बनाना बहुत आसान है।
इसके लिए ताजे स्ट्रॉबेरी के टुकड़े, पुदीने की पत्तियां, चीनी और नींबू का रस मिलाकर पीस लें। फिर इसे ठंडे पानी में मिलाकर बर्फ डालें और परोसें।
यह शरबत न केवल ताजगी देता है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है। इसे आप अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और सभी को पसंद आएगा।
#2
स्ट्रॉबेरी और पुदीने की चटनी
स्टार्टर या स्नैक्स के साथ चटनी का सेवन करना पसंद करते हैं तो स्ट्रॉबेरी और पुदीने की चटनी जरूर आजमाएं।
इसे बनाने के लिए ताजे स्ट्रॉबेरी, पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा जीरा पाउडर मिलाकर पीस लें।
यह चटनी न केवल आपके स्टार्टर को स्वादिष्ट बनाती है, बल्कि इसमें मौजूद पुदीने की ताजगी भी बढ़ाती है। इसे आप किसी भी प्रकार के स्नैक्स के साथ खा सकते हैं।
#3
स्ट्रॉबेरी और पुदीने का आइसक्रीम
गर्मियों में आइसक्रीम खाना सभी को पसंद आता है तो क्यों न इसे थोड़ा सेहतमंद बनाया जाए?
इसके लिए दूध, चीनी, ताजे स्ट्रॉबेरी के टुकड़े और पुदीने की पत्तियां मिलाकर आइसक्रीम बनाई जा सकती है। इसे फ्रीजर में जमने दें और जब यह जम जाए तो इसका आनंद लें।
यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।
#4
स्ट्रॉबेरी और पुदीने की स्मूदी
सुबह-सुबह ऊर्जा से भरपूर स्मूदी पीना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है।
इसके लिए ब्लेंडर में दूध या दही, कुछ टुकड़े ताजे स्ट्रॉबेरी, पुदीने की पत्तियां, थोड़ा-सा शहद डालकर पीस लें जब तक कि यह स्मूदी न बन जाए। इसे ठंडा करके परोसें।
यह स्मूदी न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देती है, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।