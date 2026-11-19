गर्मियों में ठंडे-ठंडे शरबत का आनंद लेना सभी को पसंद होता है। स्ट्रॉबेरी और पुदीने का शरबत बनाना बहुत आसान है।

इसके लिए ताजे स्ट्रॉबेरी के टुकड़े, पुदीने की पत्तियां, चीनी और नींबू का रस मिलाकर पीस लें। फिर इसे ठंडे पानी में मिलाकर बर्फ डालें और परोसें।

यह शरबत न केवल ताजगी देता है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है। इसे आप अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और सभी को पसंद आएगा।