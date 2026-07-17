मेकअप से जुड़ी ये गलतियां आपको थका हुआ दिखा सकती हैं, इन्हें दोहराने से बचें
क्या है खबर?
मेकअप करने का मुख्य उद्देश्य होता है चेहरे की थकान को छिपाना और ताजगी लाना। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे हमारा चेहरा थका हुआ नजर आता है। आज हम आपको कुछ ऐसी मेकअप से जुड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके चेहरे की ताजगी को कम कर सकती हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपने चेहरे को हमेशा ताजगी भरा और आकर्षक दिखा सकती हैं।
#1
आंखों के नीचे कंसीलर का ज्यादा इस्तेमाल करना
आंखों के नीचे कंसीलर लगाना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से न लगाने पर आपका चेहरा थका हुआ दिख सकता है।
अगर आप बहुत ज्यादा कंसीलर का इस्तेमाल करती हैं तो यह झुर्रियों और महीन रेखाओं को उभार सकता है, जिससे आपकी आंखें थकी हुई लगती हैं।
बेहतर होगा कि आप थोड़ी मात्रा में हल्का कंसीलर लगाएं और उसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि आपकी आंखें तरोताजा और युवा दिखें।
#2
बहुत हल्का फाउंडेशन लगाना
अगर आपका फाउंडेशन बहुत हल्का है तो यह आपकी त्वचा के प्राकृतिक रंग को छुपाने में मदद नहीं करेगा। इससे आपका चेहरा असमान नजर आ सकता है और थका हुआ भी दिख सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपने त्वचा के रंग के अनुसार फाउंडेशन चुनें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि आपका चेहरा एक समान और प्राकृतिक दिखे।
इसके अलावा फाउंडेशन की सही मात्रा का उपयोग भी करें, ताकि आपका मेकअप ज्यादा बनावटी न लगे।
#3
गालों पर ब्लश को ठीक से न लगाना
गालों पर ब्लश लगाना आपके चेहरे को रंगीन और ताजगी भरा बना सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से न लगाया जाए तो यह आपके चेहरे को अजीब दिखा सकता है।
ब्लश को हमेशा चेहरे की बनावट और आकार के अनुसार लगाएं, ताकि वह प्राकृतिक लगे।
इसके अलावा ब्लश को हल्के हाथों से फैलाएं, ताकि वह अच्छी तरह से मिल जाए और आपका चेहरा हमेशा ताजगी भरा नजर आए।
#4
आंखों पर ज्यादा काजल और मस्कारा लगा लेना
आंखों पर ज्यादा काजल और मस्कारा का इस्तेमाल करने से आपकी आंखें बहुत भारी लग सकती हैं, जिससे आपका चेहरा थका हुआ दिख सकता है।
बेहतर होगा कि आप हल्का काजल और मस्कारा लगाएं, ताकि आपकी आंखें खुली-खुली और ताजगी भरी दिखें। इसके अलावा आप चाहें तो मस्कारा की 2 परतें भी लगा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह ज्यादा भारी न लगे।
इससे आपकी आंखें प्राकृतिक और आकर्षक दिखेंगी।
#5
लिपस्टिक का चयन गलत होना
लिपस्टिक का सही रंग चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत रंग आपके चेहरे को थका हुआ दिखा सकता है। अगर आपका बाकी मेकअप ठीक है, लेकिन होंठों का रंग गलत है तो पूरा लुक बिगड़ जाता है।
इसलिए, हमेशा अपने त्वचा के रंग और अवसर के अनुसार लिपस्टिक का रंग चुनें, ताकि आपका चेहरा हमेशा ताजगी भरा और आकर्षक दिखे।
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने मेकअप को बेहतर बना सकती हैं।