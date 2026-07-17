चेहरे को थका हुआ दिखाने वाली मेकअप की गलतियां

मेकअप से जुड़ी ये गलतियां आपको थका हुआ दिखा सकती हैं, इन्हें दोहराने से बचें

लेखन सयाली 11:27 am Jul 17, 202611:27 am

क्या है खबर?

मेकअप करने का मुख्य उद्देश्य होता है चेहरे की थकान को छिपाना और ताजगी लाना। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे हमारा चेहरा थका हुआ नजर आता है। आज हम आपको कुछ ऐसी मेकअप से जुड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके चेहरे की ताजगी को कम कर सकती हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपने चेहरे को हमेशा ताजगी भरा और आकर्षक दिखा सकती हैं।