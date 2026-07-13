पानी देना भूल जाते हैं? घर के लिए चुनें ये 5 पौधे, देखभाल करना होगा आसान
क्या है खबर?
अगर आप उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें घर के पौधों को पानी देना याद नहीं रहता है तो आपके लिए गमलों में ऐसे पौधे लगाना बेहतर हो सकता है, जो कम देखभाल मांगते हैं। ये पौधे न तो ज्यादा पानी मांगते हैं और न ही धूप। आप इन पौधों को अपने घर की खिड़कियों के पास रख सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है।
#1
स्नेक प्लांट
स्नेक प्लांट एक सुंदर दिखने वाला इंडोर पौधा होता है, जिसकी पत्तियां सांप की तरह दिखती हैं। यह पौधा कम रोशनी में भी बढ़ता है और इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है।
यह पौधा आपके घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ हवा को साफ करने में भी मदद कर सकता है। खासतौर से इस पौधे को किसी भी मौसम में लगाने के लिए अच्छा माना जाता है और यह कीड़ों को भी भगाता है।
#2
जेड-जेड पौधा
जेड-जेड पौधा एक ऐसा पौधा है, जिसे किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है और यह कम रोशनी में भी आसानी से बढ़ता है।
जेड-जेड पौधा आपके घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ हवा को साफ करने में भी मदद कर सकता है। इस पौधे को देखकर कोई यह नहीं बता सकता है कि यह एक इनडोर पौधा है।
आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं।
#3
पाईस्लिया
पाईस्लिया एक ऐसा पौधा है, जिसे आप बिना ज्यादा पानी दिए लंबे समय तक रख सकते हैं। यह पौधा आपके घर की सुंदरता बढ़ाएगा और इसे ताजगी भी देगा।
पाईस्लिया की खासियत यह है कि इसे बहुत कम धूप और पानी की जरूरत होती है। इसे देखकर कोई यह नहीं बता सकता है कि यह एक इनडोर पौधा है।
इस पौधे की देखभाल करना बहुत आसान है।
#4
स्पाइडर पौधा
स्पाइडर पौधा एक ऐसा पौधा है, जिसे आप आसानी से घर पर उगा सकते हैं। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती और यह मकड़ी जैसा नजर आता है।
यह पौधा हवा से हानिकारक तत्वों को अवशोषित करता है और ताजी हवा प्रदान करता है। इसे किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है।
स्पाइडर पौधे को पानी देने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यह पौधा आपके घर को ताजगी और सुंदरता प्रदान करेगा।
#5
एलोवेरा
एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में होता है। इसे घर पर लगाना बहुत आसान होता है।
यह त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एलोवेरा को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती।
इस पौधे को किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। इन पौधों की मदद से आप अपने घर को हरा-भरा बना सकते हैं और साथ ही हवा को ताजगी भी प्रदान कर सकते हैं।