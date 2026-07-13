कम पानी की जरूरत वाले पौधे

पानी देना भूल जाते हैं? घर के लिए चुनें ये 5 पौधे, देखभाल करना होगा आसान

लेखन सयाली 04:03 pm Jul 13, 202604:03 pm

क्या है खबर?

अगर आप उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें घर के पौधों को पानी देना याद नहीं रहता है तो आपके लिए गमलों में ऐसे पौधे लगाना बेहतर हो सकता है, जो कम देखभाल मांगते हैं। ये पौधे न तो ज्यादा पानी मांगते हैं और न ही धूप। आप इन पौधों को अपने घर की खिड़कियों के पास रख सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है।