रोजाना ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज करने से मिल सकते हैं ये फायदे, बनाएं रूटीन का हिस्सा

ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज पीठ के निचले हिस्से के दर्द को दूर करने में मदद कर सकती है। जब आप इसे रोज करते हैं तो आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द का कारण बनने वाले तनाव कम होते हैं।

इस एक्सरसाइज के द्वारा आपकी पीठ का लचीलापन भी बढ़ता है, जिससे आपको लंबे समय तक आराम मिलता है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज आपकी मुद्रा को भी सुधारती है, जिससे पीठ पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता।