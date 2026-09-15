कसरत में शामिल करें डाइगनल लंजेज, आपको मिलेंगे सेहत से जुड़े ये 5 लाभ

डाइगनल लंजेज आपके कूल्हों का लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं। जब आप एक पैर को ऊपर उठाते हुए दूसरे पैर पर वजन डालते हैं तो यह प्रक्रिया आपके कूल्हों को खोलती है और उनका लचीलापन बढ़ाती है।

इससे आपके कूल्हे ज्यादा गतिशील बनते हैं और आप विभिन्न गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक्सरसाइज आपके कूल्हों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है, जिससे आपका शरीर ज्यादा फिट और आकर्षक दिखता है।