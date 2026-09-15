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कसरत में शामिल करें डाइगनल लंजेज, आपको मिलेंगे सेहत से जुड़े ये 5 लाभ
कसरत में शामिल करें डाइगनल लंजेज

कसरत में शामिल करें डाइगनल लंजेज, आपको मिलेंगे सेहत से जुड़े ये 5 लाभ

लेखन सयाली
Sep 15, 2026
11:58 am
क्या है खबर?

डाइगनल लंजेज एक एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को मजबूत और फिट रखने में मदद कर सकता है। यह एक्सरसाइज खासकर पैरों, कूल्हों और पेट की मांसपेशियों को टोन करने के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा यह आपके संतुलन और स्थिरता को भी सुधारता है। आइए जानते हैं डाइगनल लंजेज के फायदे, जो इसे आपकी रोजमर्रा की कसरत में शामिल करने के लिए आदर्श एक्सरसाइज बना सकते हैं।।

#1

संतुलन और स्थिरता में सुधार

डाइगनल लंजेज करने से आपका संतुलन और स्थिरता बेहतर होती है। जब आप एक पैर को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे पैर को पीछे खींचते हैं तो यह आपके शरीर को संतुलित रखने की चुनौती देता है।

इस एक्सरसाइज के नियमित अभ्यास से आपका संतुलन मजबूत होता है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई परेशानी नहीं होती। खासकर उन लोगों के लिए, जिन्हें चलने या खड़े रहने में कठिनाई होती है, यह एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है।

#2

बढ़ती है पैरों की ताकत 

डाइगनल लंजेज आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसमें दोनों पैर काम करते हैं, जिससे आपके जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां टोन होती हैं।

नियमित रूप से यह एक्सरसाइज करने से आपके पैर मजबूत होते हैं और आप ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं। इसके अलावा यह एक्सरसाइज आपके पैरों के लचीलेपन को भी बढ़ाती है, जिससे आप अपनी रोजमर्रा की सभी गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं।

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#3

पेट की मांसपेशियों को करता है टोन

डाइगनल लंजेज करते समय आपके पेट की मांसपेशियां भी सक्रिय होती हैं, जिससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। यह एक्सरसाइज आपके पेट को मजबूती देती है, जिससे आपका पेट टोन होता है और आपकी शेप बेहतर होती है।

नियमित रूप से इस एक्सरसाइज को करने से आपका पेट मजबूत और आकर्षक दिखता है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज आपके पेट के साथ-साथ साइड वाले लव हैंडल को भी आकार में ले आती है।

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#4

बढ़ता है कूल्हों का लचीलापन 

डाइगनल लंजेज आपके कूल्हों का लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं। जब आप एक पैर को ऊपर उठाते हुए दूसरे पैर पर वजन डालते हैं तो यह प्रक्रिया आपके कूल्हों को खोलती है और उनका लचीलापन बढ़ाती है।

इससे आपके कूल्हे ज्यादा गतिशील बनते हैं और आप विभिन्न गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक्सरसाइज आपके कूल्हों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है, जिससे आपका शरीर ज्यादा फिट और आकर्षक दिखता है।

#5

बढ़ती है शरीर की ताकत

डाइगनल लंजेज न केवल आपके पैरों, बल्कि पूरे शरीर की ताकत बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें शामिल होने वाले विभिन्न मूवमेंट आपके हाथों, कंधों और पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं।

नियमित रूप से इस एक्सरसाइज को करने से आपका शरीर ज्यादा फिट और आकर्षक दिखता है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज आपके संतुलन और स्थिरता को भी सुधारती है, जिससे आप रोजमर्रा की गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं।

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