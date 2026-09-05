शिक्षक दिवस पर डॉ राधाकृष्णन से सीखें जीवन के ये 5 अहम सबक, बढ़ेगा ज्ञान

डॉ राधाकृष्णन ने हमेशा आत्मविश्वास पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर हम अपने आप पर विश्वास करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।

आत्मविश्वास से हम नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार यह दिखाया कि कैसे आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।

हमें भी अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें।