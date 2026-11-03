छोटे बच्चों को सिखाएं ये 5 जरूरी स्वच्छता की आदतें, स्वस्थ रहेंगे

नाखूनों की सफाई पर ध्यान देना भी जरूरी है। बच्चों को नियमित रूप से अपने नाखून काटने और उन्हें साफ रखने की आदत डालें।

उन्हें समझाएं कि लंबे और गंदे नाखून कीटाणुओं का घर बन सकते हैं, जिससे वे बीमार पड़ सकते हैं।

इसके अलावा नाखूनों को साफ और छोटा रखने से उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वे दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। यह आदत उनके लिए स्वाभाविक हो जाएगी और वे खुद ही इसका पालन करेंगे।