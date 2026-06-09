बच्चों को स्कूल के दौरान अपनी यूनिफॉर्म साफ रखने के लिए सिखाएं ये अहम बातें

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प्रोत्साहन दें

जब भी आपका बच्चा अपनी यूनिफॉर्म को साफ-सुथरा रखता है तो उसकी तारीफ करें। प्रोत्साहन देने से बच्चे को अच्छा महसूस होता है और वह आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। इसके अलावा आप उसे छोटे-छोटे इनाम भी दे सकते हैं, जैसे कि स्टिकर या अतिरिक्त खेल का समय, जिससे वह और भी प्रेरित होगा अपनी यूनिफॉर्म को साफ रखने के लिए। अगर वह गंदी यूनिफॉर्म लेकर घर आए तो उसे डांटें नहीं, बल्कि समझाएं।