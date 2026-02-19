बादाम को नाश्ते में शामिल करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

बादाम एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नट है, जो विटामिन-E, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर होता है। यह दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है और दिमाग को भी सक्रिय रखता है। आमतौर पर लोग बादाम को सीधे खाते हैं या फिर दूध में डाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे स्वादिष्ट नाश्ते में भी शामिल किया जा सकता है। आइए आज हम आपको बादाम को नाश्ते में शामिल करने के कुछ आसान तरीके बताते हैं।

#1 बादाम की मिठाई बादाम की मिठाई एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप अपने नाश्ते का हिस्सा बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करें, फिर इसमें घी, दूध और चीनी मिलाकर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और गर्मागर्म परोसें। यह मीठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है, जो आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करेगा।

#2 बादाम का दलिया दलिया को पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है और जब इसमें बादाम मिलाए जाएं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके लिए दलिया को पानी या दूध में पकाएं, फिर उसमें बारीक कटे हुए बादाम मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी चीनी या शहद भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाए। यह नाश्ता आपको भरपूर ऊर्जा देगा और पूरे दिन ताजगी महसूस कराएगा।

#3 बादाम की खीर खीर तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी बादाम की खीर चखी है? इसके लिए चावल, दूध और चीनी को मिलाकर पकाएं, फिर इसमें बारीक कटे हुए बादाम डालें। ऊपर से काजू और किशमिश डालकर इसे सजाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत ही सेहतमंद भी है, जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान महसूस कराएगी। इसके अलावा इसमें मौजूद बादाम का तेल आपकी त्वचा को भी निखारता है।

#4 बादाम का परांठा अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो बादाम का परांठा जरूर बनाएं। इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटे हुए बादाम मिलाकर गूंध लें, फिर इसे बेलकर तवे पर सेंक लें और घी लगाकर गर्मागर्म परोसें। इस परांठे का स्वाद इतना अच्छा है कि बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाएंगे। इसके अलावा यह सेहतमंद भी है और आपको भरपूर ऊर्जा प्रदान करेगा।