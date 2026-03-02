संतरे के छिलके से बनाएं ये स्वादिष्ट मिठाइयां, बढ़ाएंगी त्योहारों की मिठास

संतरे का छिलका एक ऐसी चीज है, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं। हालांकि, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप संतरे के छिलके से बना सकते हैं और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं। इन मिठाइयों को बनाना भी काफी आसान है।

#1 संतरे के छिलके की बर्फी संतरे के छिलके की बर्फी एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले संतरे के छिलकों को बारीक काट लें और उन्हें पानी में उबालें, ताकि कड़वाहट कम हो जाए। अब इन्हें चीनी और दूध पाउडर के साथ मिलाकर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। फिर इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और काटकर बर्फी बना लें।

#2 संतरे के छिलके की खीर संतरे के छिलके की खीर एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाएं, फिर इसमें बारीक कटे हुए संतरे के छिलके डालें और अच्छे से पकाएं। अब इसमें चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि चावल अच्छे से पक न जाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर मिलाकर ठंडा करके परोसें।

Advertisement

#3 संतरे के छिलके का जैम संतरे के छिलके का जैम एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले संतरे के छिलकों को बारीक काट लें और उन्हें पानी में उबालें, ताकि कड़वाहट कम हो जाए। अब इन्हें चीनी और नींबू के रस के साथ पकाएं, जब तक कि जैम गाढ़ी न हो जाए। इस जैम को आप ब्रेड या पराठे के साथ खा सकते हैं।

Advertisement