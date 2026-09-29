भुने लहसुन से बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, चाटते रह जाएंगे अपनी उंगलियां
क्या है खबर?
भुना हुआ लहसुन एक ऐसी सामग्री है, जो आपके व्यंजनों को न केवल स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि उसमें पोषण भी जोड़ता है। आमतौर पर लोग लहसुन को कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भूनने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको भुने लहसुन से बनने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन्हें खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा।
#1
भुने लहसुन की चटनी
भुने लहसुन की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप किसी भी नाश्ते के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन की कलियों को हल्का-सा भून लें, फिर इन्हें पीसकर उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू का रस और नमक मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। यह चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
भुने लहसुन की गार्लिक ब्रेड
भुने लहसुन की गार्लिक ब्रेड खा कर आपका मन खुश हो जाएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन की कली को भून लें या एयर फ्रायर में भून लें।
इसके बाद ब्रेड को सेंक लें और एक कटोरे में मक्खन को पिघला लें। अब इसमें लहसुन को पीस कर डालें और उसमें नमक, काली मिर्च और अन्य मसाले शामिल करें।
ब्रेड के ऊपर इस मिश्रण को फैला लें और ऊपर से मोजेरेला चीज डालकर बेक करें।
#3
भुने लहसुन का सूप
अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो भुने लहसुन का सूप एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का पेस्ट बना लें।
उसमें भुने हुए लहसुन की कलियां डालकर पकाएं। अब इसमें दूध या मलाई मिलाकर थोड़ी देर पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
अंत में नमक, क्रीम, काली मिर्च और गरम मसाला डालकर सूप को पीसकर इसका सेवन करें।
#4
भुने लहसुन का पास्ता
भुने लहसुन से बनने वाला पास्ता न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी पसंद आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को उबाल लें और उसमें नमक डाल लें।
इसके बाद लहसुन को भून लें और अच्छी तरह मैश कर लें। एक पैन में मक्खन पिघला कर इसमें लहसुन डालकर पकाएं। अब इसमें अपनी पसंद की सब्जियां और मसाले डालें और सॉस तैयार करें।
इसमें पास्ता मिलाकर परोसें और आनंद लेकर खाएं।