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सुमैक है एक खास तरह का मसाला, इससे बनाए जा सकते हैं ये लजीज व्यंजन
सुमैक से बने व्यंजन

सुमैक है एक खास तरह का मसाला, इससे बनाए जा सकते हैं ये लजीज व्यंजन

लेखन सयाली
Sep 22, 2026
03:31 pm
क्या है खबर?

सुमैक एक खट्टा और सुगंधित मसाला है, जो सुमैक के बीजों को पीसकर बनाया जाता है। यह मध्य पूर्वी और भूमध्यसागरीय खाने में बहुत लोकप्रिय है। सुमैक का उपयोग खाने में एक अनोखा स्वाद जोड़ता है और इसे सलाद, सब्जियों और ग्रिल्ड सब्जियों के साथ परोसा जाता है। आइए जानते हैं कि सुमैक से किन-किन व्यंजनों को बनाया जा सकता है, ताकि आप भी इसके स्वाद का आनंद ले सकें।

#1

सुमैक वाले कबाब

सुमैक का उपयोग कबाब में एक अलग ही स्वाद जोड़ता है। इसे बनाने के लिए दाल वाले मिश्रण को को छोटे टुकड़ों में बांटकर उसमें सुमैक, लहसुन, प्याज और अन्य मसालों का मिश्रण मिलाया जाता है।

इस मिश्रण को कुछ घंटे या रात भर के लिए मैरिनेट करने के बाद सींक में लगाकर ग्रिल किया जाता है। यह कबाब खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला होता है और इसे रोटी या चावल के साथ परोसा जा सकता है।

#2

फातुश सलाद

फातुश एक ताजा और कुरकुरा सलाद है, जिसमें अलग-अलग प्रकार की सब्जियां होती हैं। इसे बनाने के लिए टमाटर, खीरा, मूली, हरी मिर्च और पत्तेदार सब्जियों का उपयोग किया जाता है।

इस सलाद में सुमैक का छिड़काव करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें नींबू का रस, जैतून का तेल और थोड़ा-सा नमक मिलाकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।

यह सलाद खाने में हल्का और सेहतमंद होता है।

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#3

मुंसफ सलाद

मुंसफ सलाद एक पारंपरिक अरबी सलाद है, जिसमें सब्जियों के साथ-साथ पिटा ब्रेड के टुकड़े भी होते हैं। इसे बनाने के लिए टमाटर, खीरा, प्याज और हरी मिर्च आदि को बारीक काटकर मिलाया जाता है।

ऊपर से सुमैक, नींबू का रस और जैतून का तेल डालकर इसे परोसा जाता है। इस सलाद का खट्टा स्वाद और कुरकुरापन इसे बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है और इसे खाने में हल्का और सेहतमंद महसूस होता है।

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#4

दही चावल

दही वाला चावल एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे चावल पर ठंडा दही डालकर बनाया जाता है। इसमें सुमैक का छिड़काव करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

इस व्यंजन को बनाने के लिए उबले हुए चावलों को ठंडा करके उसमें ताजा दही मिलाया जाता है और ऊपर से सुमैक, भुने हुए जीरे का पाउडर और हरी धनिया डालकर परोसा जाता है।

इसमें करी पत्ते और राय आदि का तड़का भी लगता है।

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