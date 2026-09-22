सुमैक है एक खास तरह का मसाला, इससे बनाए जा सकते हैं ये लजीज व्यंजन

सुमैक का उपयोग कबाब में एक अलग ही स्वाद जोड़ता है। इसे बनाने के लिए दाल वाले मिश्रण को को छोटे टुकड़ों में बांटकर उसमें सुमैक, लहसुन, प्याज और अन्य मसालों का मिश्रण मिलाया जाता है।

इस मिश्रण को कुछ घंटे या रात भर के लिए मैरिनेट करने के बाद सींक में लगाकर ग्रिल किया जाता है। यह कबाब खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला होता है और इसे रोटी या चावल के साथ परोसा जा सकता है।