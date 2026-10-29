कई दवाएं एक साथ रखने से जुड़ी टिप्स

कई दवाएं एक साथ ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 09:17 am Oct 29, 202609:17 am

क्या है खबर?

कई बार डॉक्टर एक साथ कई दवाएं लेने की सलाह देते हैं। इससे मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है, लेकिन कई लोग इसे भूलकर भी गलत कर देते हैं। वे दवाओं को एक साथ लेने के बजाय अलग-अलग समय पर लेते हैं और ऐसा करने पर दवा की ज्यादा मात्रा लेने का खतरा बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप कई दवाओं को सुरक्षित तरीके से ले सकते हैं।