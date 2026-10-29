कई दवाएं एक साथ ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
कई बार डॉक्टर एक साथ कई दवाएं लेने की सलाह देते हैं। इससे मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है, लेकिन कई लोग इसे भूलकर भी गलत कर देते हैं। वे दवाओं को एक साथ लेने के बजाय अलग-अलग समय पर लेते हैं और ऐसा करने पर दवा की ज्यादा मात्रा लेने का खतरा बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप कई दवाओं को सुरक्षित तरीके से ले सकते हैं।
#1
दवाओं का समय और मात्रा सही रखें
अगर आप एक साथ कई दवाएं ले रहे हैं तो उनका समय और मात्रा सही होना बहुत जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर से हर दवा की खुराक के बारे में पूछें।
इसके अलावा दवा का सेवन करने का सही समय भी जानें। हर दवा की खुराक और समय अलग-अलग हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाओं की समय और मात्रा को तय करें।
#2
दवाओं के सेवन का तरीका समझें
हर दवा का सेवन करने का तरीका अलग होता है। कई दवाएं खाने के साथ लेनी होती हैं, जबकि कुछ खाली पेट। इसी तरह कुछ दवाएं पानी के साथ लेनी पड़ती हैं, वहीं कुछ को चबाकर खाना पड़ता है।
कई दवाएं तरल रूप में भी आती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से हर दवा के सेवन का तरीका समझ लें ताकि दवा का असर सही तरीके से हो सके।
#3
दवा के साथ अन्य दवाएं लेने की बात करें
अगर आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से यह जरूर पूछें कि क्या आप एक साथ उस दवा के साथ दूसरी दवा भी ले सकते हैं।
दरअसल, कई दवाओं का एक साथ सेवन करने से दवा का असर कम या ज्यादा हो सकता है।
इसके अलावा, कुछ दवाओं के बीच में कम से कम 2 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर से हर दवा के बारे में जानकारी लेकर ही दवाएं लें।
#4
दवाओं के साथ अन्य चीजों का सेवन है जरूरी
कई दवाएं लेने के साथ कुछ चीजों का सेवन करने से भी दवा का असर कम या ज्यादा हो सकता है।
उदाहरण के लिए कुछ दवाओं के साथ दूध, जूस या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इन चीजों से दवा का असर कम हो सकता है।
इसी तरह कुछ दवाओं के साथ पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों से भरपूर चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे दवा का असर बढ़ सकता है।
#5
दवाओं के सेवन से जुड़ी कोई गलती होने पर करें ये काम
अगर गलती से आप दवा का एक साथ दो बार सेवन कर लेते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
इसके अलावा अगर आपको दवा के सेवन के बाद उल्टी, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, पेट दर्द और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
इन समस्याओं का सामना करने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना जरूरी है क्योंकि ये समस्याएं दवा की ज्यादा मात्रा लेने के लक्षण भी हो सकती हैं।