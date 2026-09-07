डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाइयां ले रहे हैं? जानिए इसके दुष्प्रभाव
क्या है खबर?
एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया के संक्रमण को ठीक करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना लेना खतरनाक हो सकता है। कई लोग अपने अनुभव के आधार पर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन इससे उन्हें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।
#1
प्रतिरोधी संक्रमण का खतरा
बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने से प्रतिरोधी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
जब एंटीबायोटिक बिना जरूरत के ली जाती हैं तो बैक्टीरिया इनमें बदलाव कर लेते हैं और ऐसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। इससे सामान्य संक्रमण भी गंभीर हो सकता है और इलाज में अधिक समय और खर्च बढ़ सकता है।
इसके अलावा प्रतिरोधी बैक्टीरिया दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
#2
पाचन समस्याएं हो सकती हैं
एंटीबायोटिक दवाइयां पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डाल सकती हैं।
जब आप बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये आपकी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं। इससे आपको दस्त, पेट दर्द और सूजन जैसी कई पाचन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा इससे आपकी आंत की प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाती है, जिससे पाचन तंत्र और भी कमजोर हो जाता है।
#3
एलर्जी और खुजली हो सकती है
कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों में ऐसे तत्व होते हैं, जो एलर्जी या खुजली का कारण बन सकते हैं।
जब आप बिना डॉक्टर की सलाह के इनका सेवन करते हैं तो आपको इनके दुष्प्रभाव का पता नहीं चलता और समस्या बढ़ जाती है। इससे त्वचा पर खुजली, लालिमा और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही एंटीबायोटिक का सेवन करें ताकि आप इन दुष्प्रभावों से बच सकें और स्वस्थ रह सकें।
#4
लीवर और किडनियों पर असर
बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने से आपके लीवर और किडनियों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इन अंगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है, जिससे उनकी काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।
इसके परिणामस्वरूप आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए कभी भी अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक न लें और हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही इन्हें सेवन करें ताकि आप इन दुष्प्रभावों से बच सकें और स्वस्थ रहें।
#5
सेहत पर बुरा असर
बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने से आपकी पूरी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है और आप अन्य बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
इसके अलावा इससे आपकी ऊर्जा भी कम हो सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही एंटीबायोटिक का सेवन करें ताकि आप इन नकारात्मक प्रभावों से बच सकें और स्वस्थ रह सकें।