डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाइयां ले रहे हैं? जानिए इसके दुष्प्रभाव

बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने से प्रतिरोधी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

जब एंटीबायोटिक बिना जरूरत के ली जाती हैं तो बैक्टीरिया इनमें बदलाव कर लेते हैं और ऐसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। इससे सामान्य संक्रमण भी गंभीर हो सकता है और इलाज में अधिक समय और खर्च बढ़ सकता है।

इसके अलावा प्रतिरोधी बैक्टीरिया दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।