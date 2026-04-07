स्क्रीन से ब्रेक लेने से मिल सकते हैं कई फायदे, जरूर आजमाएं

अगर आप लंबे समय से स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं तो आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्क्रीन से लगातार संपर्क रहने से गर्दन और पीठ में भी दर्द हो सकता है। इसलिए काम के दौरान थोड़ी-बहुत ब्रेक लेना जरूरी है। आइए आज हम आपको स्क्रीन से ब्रेक लेने के फायदे बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि यह आदत आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है।

#1 आंखों को आराम मिलेगा अगर आप लंबे समय से स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं तो आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्क्रीन से लगातार संपर्क रहने से आंखों में सूखापन और जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए स्क्रीन से ब्रेक लेना जरूरी है। इसके लिए आप 20-20-20 नियम का पालन कर सकते हैं। इस नियम के मुताबिक, हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखें।

#2 तनाव कम करने में है मददगार काम के दौरान स्क्रीन से ब्रेक लेना तनाव कम करने में भी मदद कर सकता है। जब आप थोड़े समय के लिए स्क्रीन से दूर होते हैं तो आपका दिमाग भी आराम करता है। यह आराम आपको ताजगी का अनुभव कराता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसके अलावा ब्रेक के दौरान आप गहरी सांस लेने या ध्यान जैसी तकनीकों का अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं।

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#3 शारीरिक सक्रियता बढ़ेगी लंबे समय तक एक जगह बैठकर काम करने से शरीर में जकड़न या दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए स्क्रीन से ब्रेक लेकर थोड़ी देर टहलना या स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। इससे आपके शरीर में खून का बहाव बेहतर होगा और मांसपेशियों को आराम मिलेगा। इसके अलावा इससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। यह आदत आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

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#4 काम करने की क्षमता बढ़ेगी स्क्रीन से ब्रेक लेने से आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ सकती है। जब आप थोड़े समय के लिए आराम करते हैं तो आपकी ऊर्जा फिर से भर जाती है और आप अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इससे न केवल आपकी कार्यक्षमता में सुधार होता है बल्कि आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। इसके अलावा ब्रेक लेने से आपका मन भी तरोताजा रहता है और आप काम में अधिक रुचि लेते हैं।