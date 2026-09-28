भारी मेकअप लगाने के बाद त्वचा का ऐसे रखें ख्याल, नहीं होगी कोई दिक्कत
क्या है खबर?
त्योहारों का समय हो या शादी-ब्याह का, ऐसे कई मौके होते हैं, जब महिलाएं भारी मेकअप करना पसंद करती हैं, लेकिन इससे उनकी त्वचा को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसका कारण है कि भारी मेकअप के कारण त्वचा को हवा लगने का मौका नहीं मिलता है और यह त्वचा को सूखा कर देता है। आइए आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप भारी मेकअप के बाद अपनी त्वचा का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख सकते हैं।
#1
मेकअप हटाने के लिए इस्तेमाल करें क्लींजिंग उत्पाद
अगर आप भारी मेकअप लगाने के बाद इसे तुरंत न हटाएं तो इससे रोमछिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे त्वचा सूखी हो सकती है और मुंहासे होने की संभावना बढ़ जाती है।
ऐसे में मेकअप हटाने के लिए बिना देर किए क्लींजिंग उत्पाद का इस्तेमाल करें।
इसके लिए पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं, फिर रूई को सफाई करने वाले उत्पाद से भिगोकर चेहरे पर हल्के हाथों से मलें। इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें।
#2
त्वचा को साफ करें
मेकअप हटाने के बाद त्वचा को साफ करना काफी जरूरी है।
इसके लिए आप चीनी, कॉफी या ओट्स पाउडर को पानी के साथ मिलाकर स्क्रब बना लें। अब इस स्क्रब को हल्के हाथों से चेहरे पर रगड़े। इससे मृत त्वचा और गंदगी दूर हो जाएगी।
इसके अलावा यह त्वचा को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करेगा और त्वचा को फिर से ताजगी मिलेगी।
#3
त्वचा की देखभाल के लिए कई कदम अपनाएं
बहुत से लोग मेकअप उतारने के बाद सीधे मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, लेकिन इससे त्वचा को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप त्वचा की देखभाल के लिए कई कदम अपनाएं।
इसके लिए सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें, फिर टोनर लगाएं और इसके बाद सीरम और फिर मॉइस्चराइजर लगाएं। आखिर में चेहरे पर धूप से बचाने वाली क्रीम लगाएं।
#4
चेहरे पर मास्क लगाएं
चेहरे का मास्क त्वचा को तुरंत नमी देने के साथ पोषण भी दे सकता है। इसके लिए आप घर पर ही पपीता, एलोवेरा या शहद और नींबू का मास्क लगा सकते हैं।
हालांकि, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन और दही का मास्क भी लगा सकते हैं।
#5
नमी देने वाली क्रीम लगाएं
अगर आपको लगता है कि आपकी त्वचा सूखी हो गई है तो त्वचा को नमी देने के लिए नमी देने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।
यह त्वचा को मुलायम बनाने के साथ इसे पोषण भी दे सकती है। इसके लिए पहले चेहरे को साफ पानी से धोकर तौलिये से सुखाएं।
अब थोड़ी सी नमी देने वाली क्रीम लेकर इसे हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिलेगी।