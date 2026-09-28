भारी मेकअप के बाद त्वचा का ऐसे रखें ख्याल

भारी मेकअप लगाने के बाद त्वचा का ऐसे रखें ख्याल, नहीं होगी कोई दिक्कत

लेखन अंजली 06:24 pm Sep 28, 202606:24 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का समय हो या शादी-ब्याह का, ऐसे कई मौके होते हैं, जब महिलाएं भारी मेकअप करना पसंद करती हैं, लेकिन इससे उनकी त्वचा को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसका कारण है कि भारी मेकअप के कारण त्वचा को हवा लगने का मौका नहीं मिलता है और यह त्वचा को सूखा कर देता है। आइए आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप भारी मेकअप के बाद अपनी त्वचा का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख सकते हैं।