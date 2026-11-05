सर्दियों के दौरान आंखों का ऐसे रखें ध्यान, नहीं होगी कोई समस्या
क्या है खबर?
सर्दियों के दौरान आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस मौसम में ठंडी हवा और कम नमी के कारण आंखों में सूखापन और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ठंडे मौसम में आंखों को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के दौरान अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
आंखों को सूरज की किरणों से बचाएं
सर्दियों में सूरज की किरणें भी तीखी होती हैं और इससे त्वचा के साथ-साथ आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है।
इसलिए जब भी आप बाहर जाएं, अपने चेहरे के साथ-साथ आंखों को भी किसी तरह से ढकें।
इसके लिए आप ढीले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी बड़ी छांवदार वाली जगह पर बैठें।
#2
आंखों को नमी युक्त रखें
आंखों में सूखापन की समस्या से बचने के लिए उन्हें नमी युक्त रखना जरूरी है। इसके लिए आप आंसू की तरह दिखने वाले तरल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके अलावा आंखों को बार-बार बंद करके कुछ सेकंड के लिए आराम दें। इससे आंखों की पलकें खुद ही आंखों में मौजूद पानी को फैलाने में मदद करती हैं, जिससे आंखें हाइड्रेट रहती हैं।
#3
आंखों की सफाई का रखें ध्यान
आंखों की सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि गंदगी और धूल-मिट्टी के कण आंखों में जाकर आंखों की समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
इसलिए रोजाना अपनी आंखों को अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए आप गुलाब जल या फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
धूप का चश्मा पहनें
सूरज की हानिकारक किरणें न केवल त्वचा बल्कि आंखों के लिए भी नुकसानदायक मानी जाती हैं।
इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी आंखों को धूप के चश्मे से जरूर ढकें। इससे आपकी आंखें सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहेंगी और आपको आराम भी मिलेगा।
इसके अलावा धूप का चश्मा पहनने से आप ठंडी हवा और धूल-मिट्टी से भी सुरक्षित रहेंगे।
#5
पर्याप्त नींद लें
पर्याप्त नींद न लेने से आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। इससे आंखें सूजी हुई और लाल नजर आती हैं। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। यह आंखों को आराम देने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है।
इसके अलावा नींद पूरी करने से आपकी त्वचा भी ताजगी भरी नजर आती है। नियमित नींद लेने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करते हैं।