सर्दियों के दौरान आंखों का ऐसे रखें ध्यान, नहीं होगी कोई समस्या

आंखों में सूखापन की समस्या से बचने के लिए उन्हें नमी युक्त रखना जरूरी है। इसके लिए आप आंसू की तरह दिखने वाले तरल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

इसके अलावा आंखों को बार-बार बंद करके कुछ सेकंड के लिए आराम दें। इससे आंखों की पलकें खुद ही आंखों में मौजूद पानी को फैलाने में मदद करती हैं, जिससे आंखें हाइड्रेट रहती हैं।