सर्दियों में कर्ली बालों की इस तरह करें देखभाल, रहेंगे बाउंसी और आप लगेंगी सुंदर

सर्दी का मौसम कर्ली यानि घुंघराले बालों वाली महिलाओं के लिए मुसीबत बन जाता है। इस दौरान बाल हमेशा उलझे हुए रहते हैं, उनमें बाउंस नहीं रहता और वे बहुत शुष्क हो जाते हैं। साथ ही ऊनी टोपी और स्कार्फ ओढ़ने से परेशानी और बढ़ जाती है। आज के लेख में हम आपको कर्ली बालों की देखभाल करने का सही तरीका बताएंगे, जिसकी मदद से वे बेजान नहीं नजर आएंगे और नमी युक्त और बाउंसी रहेंगे।

#1 हाइड्रेशन है सबसे जरूरी सर्दियों में कर्ली बाल अपनी नमी खो देते हैं, जिस वजह से वे शुष्क हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखना उन्हें स्वस्थ रखने के लिए अहम होता है। हफ्ते में एक बार बालों में हाइड्रेटिंग हेयर मास्क लगाएं। इसके बाद कर्ली बालों के लिए बनाए गए शैंपू और कंडीशनर से बाल धो लें। धुलने के बाद गीले बालों में ही अन्य उत्पाद लगाएं और सूखे बालों को स्टाइल करने के लिए उन्हें दोबारा से गीला करें।

#2 डीप कंडीशनिंग से बनेगी बात हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग जरूरी होती है। वहीं, अगर बाल ज्यादा रूखे या कमजोर लगते हैं तो इसे 2 बार करें। इसमें गाढ़े मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो बालों की जड़ों में गहराई तक प्रवेश करता है। इससे चमक बढ़ती है, बाउंस बना रहता है और नमी भी बहाल होती है। इससे कर्ली बाल मुलायम हो जाते हैं और ठंड के बावजूद उनकी बनावट बनी रहती है। आपको स्टाइलिंग के दौरान लीव-इन कंडीशनर भी लगाना चाहिए।

#3 जेल या मूज से बढ़ेगा बाउंस कर्ली बालों को धुलने के बाद उन्हें ठीक तरह से स्टाइल करना भी जरूरी है। इसके लिए आपको पहले गीले बालों में ही कंघी करनी होगी और लीव-इन कंडीशनर लगाना होगा। अब नमी देने, कर्ल्स को एक साथ रखने और बनावट को बेहतर बनाने के लिए कर्ल क्रीम लगाएं। इसके ऊपर मूज या जेल लेयर करें, जो कर्ल्स को बाउंसी और नमी युक्त बनाए रखेंगे। इसके बाद अपने हाथों से बालों को दबाएं, ताकि कर्ल्स डिफाइन हो जाएं।

#4 सही तरीके से धुलें बाल अगर आप सर्दियों में कर्ली बालों को सही से नहीं धुलेंगी तो वे बेजान और रूखे ही नजर आएंगे। इस मौसम में आपको गर्म के बजाय गुनगुने पानी से बाल धोने चाहिए। बार-बार धोने से बालों के प्राक्रतिक तेल धुल जाते हैं, जिनकी बालों को सर्दियों में ज्यादा जरूरत होती है। नमी बनाए रखने के लिए हर 5 दिन पर बाल धुलें। पपड़ी और खुजली से बचने के लिए सौम्य शैंपू का इस्तेमाल करें और तेल या सीरम भी लगाएं।