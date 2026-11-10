तुलसी के पौधे की सर्दियों में ऐसे करें देखभाल, रहेगा स्वस्थ

तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप देना बहुत जरूरी है। इसे दिन में कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है।

अगर आपका तुलसी का पौधा घर के अंदर है तो उसे किसी ऐसी खिड़की के पास रखें जहां सूरज की रोशनी सीधे पड़े।

अगर आपका तुलसी का पौधा बगीचे में है तो उसे किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां उसे सुबह और दोपहर की धूप मिले, लेकिन ध्यान रखें कि उस पर सीधी धूप न पड़े।