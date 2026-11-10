तुलसी के पौधे की सर्दियों में ऐसे करें देखभाल, रहेगा स्वस्थ
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम तुलसी के पौधे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस मौसम में तुलसी के पौधे पर नई पत्तियां और फूल निकलते हैं। हालांकि, इस दौरान पौधे की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके लिए गर्म वातावरण जरूरी होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप तुलसी के पौधे की सही देखभाल कर सकते हैं और इसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।
#1
पौधे को गर्म स्थान पर रखें
सर्दियों में तुलसी के पौधे को गर्म स्थान पर रखें क्योंकि यह ठंडे वातावरण में नहीं पनप पाता है।
अगर तुलसी का पौधा गमले में है तो उसे घर के अंदर किसी गर्म जगह पर रखें।
अगर तुलसी का पौधा बगीचे में है तो उसके चारों ओर प्लास्टिक का आवरण चढ़ाकर उसे किसी गर्म जगह पर रखें। इससे तुलसी का पौधा ठंड से बचेगा और तेजी से बढ़ेगा।
#2
पौधे को पर्याप्त धूप दें
तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप देना बहुत जरूरी है। इसे दिन में कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है।
अगर आपका तुलसी का पौधा घर के अंदर है तो उसे किसी ऐसी खिड़की के पास रखें जहां सूरज की रोशनी सीधे पड़े।
अगर आपका तुलसी का पौधा बगीचे में है तो उसे किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां उसे सुबह और दोपहर की धूप मिले, लेकिन ध्यान रखें कि उस पर सीधी धूप न पड़े।
#3
पानी दें लेकिन सीमित मात्रा में
तुलसी के पौधे को सर्दियों में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है।
इस मौसम में मिट्टी को गीला रखने के लिए सप्ताह में 2 बार पानी दें। इससे पौधे की जड़ें भी सड़ेंगी नहीं और वह स्वस्थ रहेगा।
इसके अलावा आप तुलसी के पौधे में हर 15 दिन में एक बार तरल खाद डाल सकते हैं। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वह तेजी से बढ़ेगा।
#4
पौधे को समय-समय पर छंटाई करें
तुलसी के पौधे को समय-समय पर छंटाई करना भी जरूरी है। इससे पुराने पत्ते और टहनी हटाकर नए पत्ते निकलने के लिए जगह मिलती है।
इसके अलावा छंटाई करने से पौधे की शाखाएं भी मजबूत होती हैं और उसकी वृद्धि बेहतर होती है।
आप महीने में एक बार तुलसी के पौधे की छंटाई कर सकते हैं। इससे आपका तुलसी का पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा और सर्दियों में भी अच्छी तरह पनपेगा।
#5
कीड़ों और बीमारियों पर नजर रखें
तुलसी का पौधा कीड़े-मकोड़ों और बीमारियों के लिए भी संवेदनशील होता है इसलिए इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है।
अगर आपको अपने पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े दिखें या फिर कोई बीमारी दिखाई दे तो तुरंत उपाय करें ताकि पौधा जल्द ठीक हो सके।
इसके लिए आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे कीटनाशक का छिड़काव करें। इससे आपका तुलसी का पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा।