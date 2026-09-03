स्कैल्प का इस तरह से रखें ख्याल, बालों की समस्याओं से रहेंगे सुरक्षित

गर्म पानी से बाल धोने से वे कमजोर हो जाते हैं और उनकी चमक खो जाती है। हमेशा गुनगुने पानी का ही उपयोग करें ताकि बालों की नमी बनी रहे और वे स्वस्थ दिखें।

गुनगुने पानी से बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है और वे टूटने से बचते हैं।

इसके अलावा गुनगुने पानी से बालों की जड़ों तक खून का संचार बेहतर होता है, जिससे बाल मजबूत और चमकदार बने रहते हैं।