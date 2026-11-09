सर्दियों में पुदीने के पौधे की इस तरह से करें देखभाल, मिलेगा भरपूर फायदा

पुदीने के पौधे को पर्याप्त पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक पानी से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। सर्दियों में मिट्टी को थोड़ा नम रखें और सप्ताह में 2-3 बार पानी दें।

अगर मिट्टी बहुत गीली लग रही हो तो पानी देना बंद कर दें। पत्तियों पर ध्यान दें, अगर वे मुरझा रही हों या पीली पड़ रही हों तो उन्हें पानी दें और पौधे को स्वस्थ रखने के लिए अन्य उपाय अपनाएं।