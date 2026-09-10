रतन फर्नीचर का इस तरह से रखें ख्याल, लंबे समय तक दिखेगा नया
क्या है खबर?
रतन फर्नीचर अपने प्राकृतिक लुक और आरामदायक डिजाइन के कारण घरों में खूब पसंद किया जाता है। यह फर्नीचर हल्का और दिखने में सुंदर होता है, लेकिन इसे सही देखभाल की जरूरत होती है। अगर समय पर इसकी देखभाल न की जाए, तो यह जल्दी खराब हो सकता है। यहां हम आपको रतन फर्नीचर को लंबे समय तक नया बनाए रखने के कुछ आसान और असरदार तरीके बता रहे हैं।
#1
धूप और बारिश से बचाएं
रतन फर्नीचर धूप और बारिश के संपर्क में आने से जल्दी खराब हो सकता है। सीधी धूप से इसका रंग हल्का पड़ सकता है और बारिश से नमी अंदर जाकर इसे कमजोर बना सकती है।
इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां सीधी धूप और पानी का असर न हो।
अगर फर्नीचर बाहर रखना है तो इसे किसी मोटे कपड़े या कवर से ढक दें। इससे यह सुरक्षित रहेगा और ज्यादा समय तक ठीक रहेगा।
#2
नियमित सफाई करें
रतन फर्नीचर को लंबे समय तक नया बनाए रखने के लिए इसकी नियमित सफाई करना जरूरी है। इसे साफ करने के लिए हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल करें।
कठोर ब्रश या तेज रसायनों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इससे फर्नीचर की सतह खराब हो सकती है।
अगर फर्नीचर के कोनों में धूल जमा हो गई है तो एक मुलायम ब्रश से उसे साफ करें। इससे आपका फर्नीचर हमेशा साफ और चमकदार रहेगा।
#3
नमी से बचाव करें
रतन का फर्नीचर नमी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। नमी से इसमें फंगस लग सकती है और यह कमजोर हो सकता है। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां नमी कम हो।
अगर फर्नीचर पर फंगस नजर आए, तो उसे तुरंत साफ करें।
इसके लिए हल्के साबुन और पानी का घोल बनाकर इस्तेमाल करें और एक सूखे कपड़े से फर्नीचर को पोंछ लें। इससे नमी का असर खत्म हो जाएगा।
#4
सही तरीके से स्टोर करें
अगर आप रतन फर्नीचर को कुछ समय के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसे सही तरीके से रखना जरूरी है।
इसे रखने से पहले अच्छी तरह से साफ करें और सुखा लें, फिर इसे किसी सूती कपड़े या प्लास्टिक से ढककर ऐसी जगह रखें जहां नमी न हो।
अगर आपके पास जगह है तो इसे किसी बंद अलमारी या बॉक्स में रखें। इससे फर्नीचर लंबे समय तक सुरक्षित और नया बना रहेगा।
#5
समय-समय पर पॉलिश करें
रतन फर्नीचर की चमक बनाए रखने के लिए समय-समय पर इसे पॉलिश करना जरूरी है।
पॉलिश लगाने से न केवल इसका लुक बेहतर होता है, बल्कि यह फर्नीचर को बाहरी नुकसान से भी बचाता है।
पॉलिश लगाने से पहले फर्नीचर को अच्छी तरह साफ कर लें। एक मुलायम ब्रश का उपयोग करें और हल्का पॉलिश लगाएं। इससे आपका फर्नीचर लंबे समय तक सुंदर और मजबूत बना रहेगा।