रतन फर्नीचर का इस तरह से रखें ख्याल, लंबे समय तक दिखेगा नया

रतन फर्नीचर धूप और बारिश के संपर्क में आने से जल्दी खराब हो सकता है। सीधी धूप से इसका रंग हल्का पड़ सकता है और बारिश से नमी अंदर जाकर इसे कमजोर बना सकती है।

इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां सीधी धूप और पानी का असर न हो।

अगर फर्नीचर बाहर रखना है तो इसे किसी मोटे कपड़े या कवर से ढक दें। इससे यह सुरक्षित रहेगा और ज्यादा समय तक ठीक रहेगा।