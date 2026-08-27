मानसून के दौरान पालतू जानवरों का ऐसे रखें ध्यान

मानसून के दौरान पालतू जानवरों का इस तरह से रखें ध्यान, होगा फायदा

लेखन अंजली 03:28 pm Aug 27, 202603:28 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान पालतू जानवरों की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नमी और उमस के कारण पालतू जानवरों में कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि फर का झड़ना, त्वचा की एलर्जी आदि। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पालतू जानवरों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप पालतू जानवरों को मानसून के मौसम में भी खुश रख सकते हैं।