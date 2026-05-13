मानसून के दौरान मौखिक स्वच्छता का इस तरह रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

मानसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जो कीटाणुओं और फंगस के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। ये कीटाणु और फंगस दांतों और मसूड़ों से चिपककर कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इससे बचने के लिए दांतों और मसूड़ों की उचित देखभाल करना बेहद जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान भी अपनी मौखिक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं।

#1 नियमित रूप से ब्रश करना है जरूरी दांतों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी है। रोजाना सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश का उपयोग करके दांतों की सफाई करें। इसके अलावा खाने के बाद भी अपने दांतों को साफ करना सुनिश्चित करें ताकि दांतों पर खाना न चिपके रहे। इसके लिए आप हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं और मुंह की ताजगी बनाए रख सकते हैं।

#2 फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से दांतों को खराबी और कीटाणुओं से बचाने में मदद मिल सकती है, इसलिए मानसून के दौरान भी फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का ही चयन करें। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करने से दांतों की खराबी को रोकने और मसूड़ों को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फ्लोराइड दांतों के ऊपरी परत को भी मजबूती प्रदान करता है, जिससे दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।

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#3 ब्रश करने का सही तरीका अपनाएं ब्रश करने का सही तरीका न केवल दांतों को साफ करता है, बल्कि मुंह के अंदरूनी हिस्सों को भी कीटाणुओं से मुक्त रखता है। इसके लिए दांतों को ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं और गोलाकार गति में ब्रश करें। इसी के साथ अपनी जीभ को भी साफ करें क्योंकि यह भी कीटाणुओं का घर हो सकती है। साथ ही आप जीभ को हल्के हाथ से साफ करें या फिर जीभ साफ करने के लिए विशेष उपकरण का इस्तेमाल करें।

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#4 नियमित रूप से फ्लॉस का करें इस्तेमाल फ्लॉस का इस्तेमाल करके उन जगहों की सफाई की जा सकती है, जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता है। फ्लॉस का इस्तेमाल करके दांतों के बीच की सफाई करें। इससे मुंह की दुर्गंध पैदा करने वाले कीटाणुओं से भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको फ्लॉस करने का तरीका नहीं पता है तो किसी दंत चिकित्सक से संपर्क करें या फिर इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करें।