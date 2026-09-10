मानसिक स्वास्थ्य का ऐसे रखें ध्यान, जीवन में होगा सकारात्मक बदलाव

पौष्टिक खाना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अपने खाने में ताजे फल, सब्जियां, सूखे मेवे और साबुत अनाज को शामिल करें।

तले-भुने और बहुत मीठे खाने से बचें क्योंकि ये आपके मूड पर गलत असर डाल सकते हैं। शरीर को पानी की कमी से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

सही खाना खाने से दिमाग को जरूरी पोषण मिलता है, जिससे सोचने-समझने की ताकत बढ़ती है और मन हल्का महसूस करता है।