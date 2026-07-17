जलन वाली त्वचा के लिए कैमोमाइल चाय से नहाएं

जलन वाली त्वचा को ठीक करने के लिए लें कैमोमाइल चाय का नहाना

लेखन अंजली 03:21 pm Jul 17, 202603:21 pm

क्या है खबर?

कभी-कभी जलन वाली त्वचा पर खुजली या जलन होने लगती है। यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। यह त्वचा की संवेदनशीलता, एलर्जी, धूप में अधिक समय बिताने, जली त्वचा, रसायनों के संपर्क में आने या त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल की गई गलत चीज के कारण हो सकती है। आइए आज हम आपको कैमोमाइल चाय से नहाने का तरीका बताते हैं, जो जलन वाली त्वचा को ठीक करने में मदद कर सकती है।