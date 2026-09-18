ताड़ासन से मिलने वाले फायदे

ताड़ासन: रोजाना कुछ मिनट इस योगासन का अभ्यास करने से मिल सकते हैं ये फायदे

लेखन अंजली 06:00 am Sep 18, 202606:00 am

क्या है खबर?

ताड़ासन को योग विज्ञान में सबसे सरल योग आसनों में से एक माना जाता है। इस आसन के अभ्यास के लिए आपको केवल खड़े होकर शरीर को ऊपर की ओर खींचना होता है। यह आसन शरीर को ऊंचाई देने का काम करता है, जिस वजह से इसे ताड़ासन नाम दिया गया है। आइए आज हम आपको इस योगासन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं।