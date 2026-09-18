ताड़ासन: रोजाना कुछ मिनट इस योगासन का अभ्यास करने से मिल सकते हैं ये फायदे
क्या है खबर?
ताड़ासन को योग विज्ञान में सबसे सरल योग आसनों में से एक माना जाता है। इस आसन के अभ्यास के लिए आपको केवल खड़े होकर शरीर को ऊपर की ओर खींचना होता है। यह आसन शरीर को ऊंचाई देने का काम करता है, जिस वजह से इसे ताड़ासन नाम दिया गया है। आइए आज हम आपको इस योगासन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं।
#1
शरीर की मुद्रा को कर सकता है सुधार
ताड़ासन को शरीर की मुद्रा को सुधारने वाला योगासन माना जाता है। इस योगासन का अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और शरीर की ऊंचाई के अनुसार मुद्रा में बदलाव होता है।
इसके अलावा ताड़ासन का अभ्यास करने से कंधे और गर्दन के दर्द में भी राहत मिलती है। यह आसन खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं।
#2
पाचन क्रिया में सुधार कर सकता है ताड़ासन
ताड़ासन का अभ्यास पाचन क्रिया के लिए भी फायदेमंद है। इस योगासन के अभ्यास से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पाचन क्रिया पर अच्छा असर पड़ता है।
इसके अलावा ताड़ासन के अभ्यास से पेट की आंतरिक मांसपेशियों और ग्रंथियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
अगर आप रोजाना ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो इससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है।
#3
रक्त संचार को बेहतर करने में है सहायक
ताड़ासन का अभ्यास रक्त संचार को बेहतर करने में भी मददगार है। इस योगासन के अभ्यास से शरीर के हर हिस्से तक रक्त पहुंचता है, जिससे शरीर की कार्यक्षमता बेहतर होती है।
इसके अलावा ताड़ासन का अभ्यास करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। इससे शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है और ताजगी का एहसास होता है।
#4
शरीर का संतुलन बनाए रखने में है मददगार
ताड़ासन का अभ्यास शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है।
इसके लिए आपको इस योगासन का नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। दरअसल, ताड़ासन के अभ्यास से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है।
इसके अलावा ताड़ासन का अभ्यास शरीर की समग्र मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान कर सकता है।
#5
तनाव से राहत दिलाने में है प्रभावी
ताड़ासन का अभ्यास करने से दिमाग शांत रहता है और तनाव से राहत मिलती है। जब आप ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो गहरी सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जिससे दिमाग शांत होता है।
इस योगासन का नियमित अभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। इसके अलावा ताड़ासन का अभ्यास करने से नींद भी बेहतर होती है।