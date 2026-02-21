पार्सले और दलिया का स्वादिष्ट सलाद है तब्बूले, जानिए इसे बनाने का तरीका

तब्बूले एक स्वादिष्ट और सेहतमंद सलाद है, जो पार्सले और दलिया से बनाया जाता है। इसे खान-पान का हिस्सा बनाने से आपको फाइबर मिल सकता है और पेट भी साफ हो सकता है। इसमें मौजूद हरी सब्जियां और अनाज आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस लेख में हम आपको तब्बूले की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और परिवार को खिला सकते हैं।

#1 पार्सले को अच्छे से धोकर काटें तब्बूले बनाने के लिए सबसे पहले ताजा पार्सले को अच्छे से धो लें, ताकि सारी गंदगी निकल जाए। इसके बाद इस जड़ी-बूटी को बारीक काट लें। आप चाहें तो पार्सले को मिक्सर में पीस भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे बहुत बारीक न करें। इस जड़ी-बूटी को थोड़ा मोटा ही रखें, ताकि उसका स्वाद बना रहे। बारीक कटा पार्सले सलाद को ताजा और कुरकुरा बनाए रखता है, जिससे तब्बूले का स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#2 टमाटर और प्याज को बारीक काटें अब टमाटर और प्याज को भी बारीक काट लें। टमाटर और प्याज का मिश्रण तब्बूले को एक खास स्वाद देता है। इन्हें काटते समय ध्यान रखें कि टमाटर और प्याज दोनों ही ताजा हों, ताकि सलाद का स्वाद बेहतरीन लगे। आप चाहें तो टमाटर को हल्का पीस भी सकते हैं, जिससे उसका रस सलाद में मिल जाएगा। प्याज को पीसने के बजाय बारीक काटें, ताकि खाने में हल्की मिठास बनी रहे।

Advertisement

#3 दलिया को पानी में भिगोएं दलिया को पहले पानी में कुछ देर भिगो दें, ताकि वह नरम हो जाए। इसके लिए आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे दलिया जल्दी नरम हो जाएगा। 10-15 मिनट बाद जब दलिया फूल जाएगा तो उसे छानकर अलग रख दें। इससे सलाद में पोषक तत्वों के साथ-साथ एक खास स्वाद भी जुड़ जाएगा। दलिया खाने से पेट भी ठीक रहता है और शरीर को ऊर्जा भी मिल जाती है।

Advertisement

#4 जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाएं इसके बाद एक छोटे बर्तन में जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाकर सलाद की ड्रेसिंग तैयार करें। यह ड्रेसिंग तब्बूले को एक खास स्वाद देती है और इसे और भी पौष्टिक बनाती है। ड्रेसिंग बनाने के लिए आपको बस इतना करना है कि दोनों सामग्रियों को अच्छे से मिला लेना है, ताकि उनका स्वाद आपस में मिल जाए। इससे आपका सलाद ताजगी भरा और सेहत के लिए फायदेमंद बनेगा।