उंगलियों में हो जाते हैं सिनोवियम फिंगर सिस्ट, जानिए कारण और अन्य जरूरी बातें

सिनोवियम फिंगर सिस्ट के लक्षणों में दर्द, सूजन और असुविधा शामिल हो सकती है। इन गांठों के कारण हाथों की गति पर भी असर पड़ सकता है, जिससे रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो सकता है।

कभी-कभी इन गांठों में पानी भर जाता है, जिससे दर्द और बढ़ सकता है। अगर आपको अपने हाथों पर कोई असामान्य गांठ दिखाई दे या इनमें दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि सही समय पर उपचार मिल सके।