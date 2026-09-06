स्वाइन फ्लू के 5 लक्षण

स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले, जानिए इस बीमारी के 5 लक्षण

लेखन सयाली 05:13 pm Sep 06, 202605:13 pm

क्या है खबर?

स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है, जो H1N1 वायरस के कारण होती है। यह बीमारी सुअरों से इंसानों में फैल सकती है। इसके लक्षण मौसमी फ्लू की तरह होते हैं, लेकिन यह ज्यादा गंभीर हो सकता है। इस लेख में हम आपको स्वाइन फ्लू के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बताएंगे, ताकि आप समय रहते सावधान हो सकें और सही इलाज करा सकें। इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज करने की गलती न करें।