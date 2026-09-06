स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले, जानिए इस बीमारी के 5 लक्षण

स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले, जानिए इस बीमारी के 5 लक्षण
क्या है खबर?
स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है, जो H1N1 वायरस के कारण होती है। यह बीमारी सुअरों से इंसानों में फैल सकती है। इसके लक्षण मौसमी फ्लू की तरह होते हैं, लेकिन यह ज्यादा गंभीर हो सकता है। इस लेख में हम आपको स्वाइन फ्लू के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बताएंगे, ताकि आप समय रहते सावधान हो सकें और सही इलाज करा सकें। इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज करने की गलती न करें।
#1
बुखार होना
स्वाइन फ्लू का सबसे आम लक्षण बुखार होना है। यह बुखार अचानक बढ़ सकता है और 100 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर हो सकता है।
इसके साथ ही ठंड लगना, पसीना आना और शरीर में दर्द भी हो सकता है। अगर आपको या किसी को भी तेज बुखार हो रहा है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
सही समय पर इलाज कराने से बीमारी का असर कम हो सकता है।
#2
खांसी आना
स्वाइन फ्लू में खांसी होना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह खांसी सूखी होती है और रात के समय ज्यादा बढ़ जाती है।
इसके अलावा खांसी के साथ गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और सीने में जकड़न महसूस हो सकती है।
अगर आपको लगातार खांसी हो रही है और इससे राहत नहीं मिल रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
सही समय पर इलाज कराने से बीमारी का असर कम हो सकता है।
#3
गले में खराश होना
स्वाइन फ्लू में गले में खराश होना भी एक आम समस्या है। यह खराश खाने-पीने और बात करने में कठिनाई पैदा कर सकती है।
इसके अलावा गले में खुजली, जलन और सूजन भी हो सकती है। अगर आपको लगातार गले में खराश हो रही है और इससे राहत नहीं मिल रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
सही समय पर इलाज कराने से बीमारी का असर कम हो सकता है और आपको आराम मिल सकता है।
#4
सिरदर्द होना
स्वाइन फ्लू में सिरदर्द होना भी एक सामान्य समस्या है। यह सिरदर्द हल्का या तेज हो सकता है और पूरे सिर में महसूस होता है।
इसके अलावा आंखों के पीछे भी दर्द हो सकता है। अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा है और इससे राहत नहीं मिल रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
कई मामलों में तो यह सिरदर्द पूरे दिन बना रहता है और सोने में भी परेशानी होती है।
#5
शरीर में दर्द होना
स्वाइन फ्लू में शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द होना आम बात है, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द आदि।
यह दर्द पूरे शरीर में महसूस होता है और काफी असुविधाजनक हो सकता है।
अगर आपको लगातार शरीर में दर्द हो रहा है और इससे राहत नहीं मिल रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
सही समय पर इलाज कराने से बीमारी का असर कम हो सकता है और आपको आराम मिल सकता है।