तैराकी एक ऐसी कसरत है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रखती है और दिल की धड़कन को बढ़ाती है। इससे शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और दिल को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।

नियमित तैराकी करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी सही बना रहता है।

इसके अलावा तैराकी से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सांस लेने में भी सुधार होता है, जिससे ऑक्सीजन का सेवन बेहतर होता है।