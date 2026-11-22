तैराकी बनाम रोइंग: जानिए दोनों में से किस एक्सरसाइज से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है
क्या है खबर?
वजन कम करने के लिए दिल से जुड़ी एक्सरसाइज को बेहतर माना जाता है। इस श्रेणी में तैराकी और रोइंग दोनों ही शामिल हैं, लेकिन कई लोग इस बात से अनजान हैं कि इनमें से किस एक्सरसाइज से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। आइए आज हम आपको दोनों एक्सरसाइज के दौरान बर्न होने वाली कैलोरी और अन्य कई जरूरी बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिससे आपको इनमें से किसी एक का चयन करने में मदद मिलेगी।
तैराकी
तैराकी से बर्न होने वाली कैलोरी
तैराकी एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रखती है। यह मांसपेशियों को ताकत देने के साथ-साथ फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाती है।
इसके अलावा तैराकी से शरीर में लचीलापन भी आता है। अगर आप 30 मिनट तक तैराकी करते हैं तो इससे आपके शरीर की लगभग 300 से 500 कैलोरी बर्न हो सकती है।
इसके साथ ही यह एक्सरसाइज तनाव को कम करके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
रोइंग
रोइंग से बर्न होने वाली कैलोरी
रोइंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो शरीर के कई हिस्सों को एकसाथ सक्रिय रख सकती है। यह एक्सरसाइज मांसपेशियों को ताकत देने के साथ-साथ फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाती है।
इसके अलावा रोइंग से शरीर में लचीलापन भी आता है। अगर आप 30 मिनट तक रोइंग करते हैं तो इससे आपके शरीर की लगभग 300 से 500 कैलोरी बर्न हो सकती है।
हालांकि, यह एक्सरसाइज काफी थका देने वाली होती है।
फायदे
दोनों एक्सरसाइज के फायदे
तैराकी और रोइंग दोनों ही एक्सरसाइज शरीर में ऊर्जा का संचार करने के साथ-साथ दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकती हैं।
इसके अलावा ये एक्सरसाइज तनाव को कम करके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती हैं।
हालांकि, तैराकी के लिए आपको किसी स्विमिंग पूल की आवश्यकता होगी, जबकि रोइंग के लिए आपको किसी नदी या झील की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो जिम में उपलब्ध रोइंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नुकसान
दोनों एक्सरसाइज के नुकसान
तैराकी और रोइंग दोनों ही एक्सरसाइज शारीरिक रूप से सक्रिय लोगों के लिए ही फायदेमंद होती हैं।
अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं तो इन एक्सरसाइज को करना मुश्किल हो सकता है और इनसे चोट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है।
इसके अलावा इन एक्सरसाइज को करते समय असुविधा या दर्द होने पर इन्हें करना बंद कर दें। बेहतर होगा कि आप शुरूआत में इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी जिम प्रशिक्षक से जरूर लें।
चयन
दोनों एक्सरसाइज में से किसका चयन करना है बेहतर?
तैराकी और रोइंग दोनों ही एक्सरसाइज वजन कम करने और शारीरिक रूप से सक्रिय रखने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इनमें से किसी एक का चयन करते समय अपनी पसंद, स्वास्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखना जरूरी है।
अगर आप पानी में रहना पसंद करते हैं तो तैराकी का चयन करें, लेकिन अगर आप पानी में नहीं रहना चाहते तो रोइंग एक्सरसाइज को चुनें।