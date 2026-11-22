तैराकी बनाम रोइंग

तैराकी बनाम रोइंग: जानिए दोनों में से किस एक्सरसाइज से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है

लेखन अंजली 01:03 pm Nov 22, 202601:03 pm

क्या है खबर?

वजन कम करने के लिए दिल से जुड़ी एक्सरसाइज को बेहतर माना जाता है। इस श्रेणी में तैराकी और रोइंग दोनों ही शामिल हैं, लेकिन कई लोग इस बात से अनजान हैं कि इनमें से किस एक्सरसाइज से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। आइए आज हम आपको दोनों एक्सरसाइज के दौरान बर्न होने वाली कैलोरी और अन्य कई जरूरी बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिससे आपको इनमें से किसी एक का चयन करने में मदद मिलेगी।