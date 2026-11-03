तैराकी बनाम पिलेट्स

तैराकी बनाम पिलेट्स: हृदय के लिए कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर? जानिए

लेखन अंजली 05:56 pm Nov 03, 202605:56 pm

क्या है खबर?

कसरत को लेकर कई भ्रम हैं, जिनमें से एक यह है कि सिर्फ दौड़ना ही हृदय के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। हालांकि, यह सच नहीं है। तैराकी और पिलेट्स जैसी कई अन्य गतिविधियां भी हृदय के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तैराकी और पिलेट्स के बीच का अंतर जानने के लिए इन दोनों एक्सरसाइज के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं कि तैराकी और पिलेट्स में से किसका चयन हृदय के लिए बेहतर है।