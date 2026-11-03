तैराकी बनाम पिलेट्स: हृदय के लिए कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर? जानिए
क्या है खबर?
कसरत को लेकर कई भ्रम हैं, जिनमें से एक यह है कि सिर्फ दौड़ना ही हृदय के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। हालांकि, यह सच नहीं है। तैराकी और पिलेट्स जैसी कई अन्य गतिविधियां भी हृदय के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तैराकी और पिलेट्स के बीच का अंतर जानने के लिए इन दोनों एक्सरसाइज के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं कि तैराकी और पिलेट्स में से किसका चयन हृदय के लिए बेहतर है।
#1
तैराकी के फायदे
तैराकी एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रखता है और दिल को मजबूत बनाता है।
यह एक कार्डियो एक्सरसाइज है, जो सांस लेने की प्रणाली को बेहतर बनाती है और खून के बहाव को सुधारती है।
इसके अलावा तैराकी से शरीर की मांसपेशियों को भी ताकत मिलती है। अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की तैराकी करें। इससे आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा।
#2
पिलेट्स के फायदे
पिलेट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो शरीर की लचीलापन और संतुलन को बढ़ाती है। यह मुख्य रूप से पेट और पीठ की मांसपेशियों पर ध्यान देती है।
पिलेट्स से शरीर की मुद्रा सुधरती है और मांसपेशियों में ताकत आती है। यह एक धीमी गति वाली एक्सरसाइज है, जो शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं डालती।
अगर आप जोड़ों की समस्याओं से परेशान हैं तो पिलेट्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
#3
तैराकी और पिलेट्स के बीच का अंतर
तैराकी एक पानी में की जाने वाली गतिविधि है, जबकि पिलेट्स जमीन पर की जाने वाली एक्सरसाइज है। तैराकी पूरे शरीर को सक्रिय रखती है, जबकि पिलेट्स मुख्य रूप से पेट और पीठ की मांसपेशियों पर ध्यान देती है।
दोनों ही एक्सरसाइज दिल के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन उनका असर अलग-अलग होता है।
अगर आप जोड़ों की समस्याओं से परेशान हैं तो पिलेट्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, वहीं वजन नियंत्रित करने के लिए तैराकी बेहतर है।
#4
दोनों में से किसका चयन करना चाहिए?
यह पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है।
अगर आप पानी में सहज महसूस करते हैं तो तैराकी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, वहीं अगर आपको जमीन पर एक्सरसाइज करना पसंद है तो पिलेट्स आजमाएं।
दोनों ही एक्सरसाइज दिल के लिए फायदेमंद हैं और आपके शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं। इसलिए जो भी एक्सरसाइज आप चुनें, उसे नियमित रूप से करना जरूरी है ताकि आपको इसके पूरे लाभ मिल सकें।