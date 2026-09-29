तैराकी बनाम रोलरब्लेडिंग: दोनों में से किससे मिलती है ज्यादा बेहतर कसरत?
क्या है खबर?
तैराकी और रोलरब्लेडिंग, दोनों ही बेहतरीन एक्सरसाइज हैं, जो आपके दिल को मजबूत बना सकते हैं। हालांकि, इन दोनों के फायदे और तरीकों में फर्क है। तैराकी में पानी के अंदर कसरत की जाती है, जबकि रोलरब्लेडिंग में पहियों वाले जूते पहनकर जमीन पर कसरत की जाती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से दिल के लिए कौन-सी एक्सरसाइज ज्यादा फायदेमंद है और इससे आपको क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।
तैराकी
तैराकी के फायदे
तैराकी एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रखती है। यह न केवल आपकी शारीरिक ताकत को बढ़ाती है, बल्कि दिल को मजबूत बनाने में भी मदद करती है।
पानी में होने के कारण शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, जिससे यह हड्डियों के जोड़ के लिए भी सुरक्षित होती है। इसके अलावा तैराकी से फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है और तनाव कम होता है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है।
रोलरब्लेडिंग
रोलरब्लेडिंग के फायदे
रोलरब्लेडिंग एक मजेदार और रोमांचक एक्सरसाइज है, जो दिल को मजबूत बनाने में काफी मदद कर सकती है। इसमें तेज गति से चलने से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और रक्त का प्रवाह बेहतर होता है।
इसके अलावा यह एक्सरसाइज पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। रोलरब्लेडिंग करते समय आपको तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे आपका दिल मेहनत करता है और स्वस्थ रहता है।
स्वास्थ्य लाभ
दोनों से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ
तैराकी और रोलरब्लेडिंग, दोनों ही एक्सरसाइज से तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। जब आप नियमित रूप से इन दोनों का अभ्यास करते हैं तो आपका तनाव कम होता है और मन शांत रहता है।
इसके अलावा इन दोनों से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। तैराकी और रोलरब्लेडिंग से शरीर में खुशी का एहसास दिलाने वाले हार्मोन निकलते हैं, जो तनाव को दूर करते हैं और खुशी बढ़ाते हैं।
चयन
दिल के लिए कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर?
अब सवाल यह उठता है कि दिल के लिए इनमें से कौन-सी एक्सरसाइज बेहतर है? अगर आप पहले से ही तैराकी करते आ रहे हैं तो रोलरब्लेडिंग को चुनना अच्छा हो सकता है और इसके विपरीत भी।
हालांकि, अगर आप इन दोनों को ही नहीं करते हैं तो सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि, जैसे चलना और साइकिल चलाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
इससे आपको दिल संबंधी कई फायदे मिल सकते हैं।