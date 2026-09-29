तैराकी बनाम रोलरब्लेडिंग: दोनों में से किससे मिलती है ज्यादा बेहतर कसरत?

अब सवाल यह उठता है कि दिल के लिए इनमें से कौन-सी एक्सरसाइज बेहतर है? अगर आप पहले से ही तैराकी करते आ रहे हैं तो रोलरब्लेडिंग को चुनना अच्छा हो सकता है और इसके विपरीत भी।

हालांकि, अगर आप इन दोनों को ही नहीं करते हैं तो सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि, जैसे चलना और साइकिल चलाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

इससे आपको दिल संबंधी कई फायदे मिल सकते हैं।