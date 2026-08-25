गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन आ गई है तो इन 5 तरीकों से मिलेगी राहत
क्या है खबर?
गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कई शारीरिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है पैरों का सूजना। यह समस्या खासकर तीसरी तिमाही में अधिक होती है जब शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं। इससे चलने-फिरने में कठिनाई हो सकती है और असहजता भी महसूस होती है। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके जानेंगे, जिनसे आप इस समस्या से राहत पा सकती हैं और अपने पैरों को आराम दे सकती हैं।
#1
पैरों को ऊंचा रखें
पैरों को ऊंचा रखना एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आप सूजन कम कर सकती हैं।
जब आप बैठें या लेटी हों तो एक तकिया या गद्दी अपने पैरों के नीचे रखें ताकि वे दिल के स्तर से ऊपर रहें। इससे खून का बहाव बेहतर होता है और तरल पदार्थ नीचे की ओर नहीं जाते, जिससे सूजन कम होती है। यह तरीका लंबे समय तक आरामदायक महसूस कराने में मदद करता है।
#2
हल्की कसरत करें
हल्की कसरत जैसे पैदल चलना या हल्का खिंचाव करना भी सूजन कम करने में मदद कर सकता है। रोजाना 10-15 मिनट पैदल चलने से खून का बहाव बेहतर होता है और तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं।
इसके अलावा आप हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकती हैं, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है और सूजन कम होती है। यह न केवल आपके पैरों के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है।
#3
ठंडे पानी से सिकाई करें
ठंडे पानी की सिकाई सूजन कम करने में मदद कर सकती है। एक बाल्टी में ठंडा पानी भरकर उसमें अपने पैरों को 10-15 मिनट तक डुबोएं। इससे सूजन कम होगी और आराम भी मिलेगा।
अगर आपको बर्फ पसंद हो तो बर्फ को कपड़े में लपेटकर प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से मलें। इससे खून का बहाव बढ़ेगा और सूजन भी कम होगी।
यह तरीका पैरों को तरोताजा महसूस कराने में मदद करेगा और चलने-फिरने में भी आसानी होगी।
#4
सही खाना खाएं
सही खाना भी सूजन कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अपने खाने में पोटेशियम युक्त चीजें जैसे केले, पालक, टमाटर आदि शामिल करें क्योंकि पोटेशियम शरीर से अतिरिक्त नमक निकालने में मदद करता है।
इसके अलावा अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें क्योंकि नमक शरीर में पानी रोकता है जिससे सूजन बढ़ती है। ताजे फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाएं ताकि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलें।
#5
आरामदायक जूते पहनें
आरामदायक जूते पहनना भी बहुत जरूरी है ताकि चलने-फिरने में कोई दिक्कत न हो और पैरों पर अधिक दबाव न पड़े।
ढीले-ढाले जूतों का चयन करें जो आपके पैरों को अच्छे से सहारा दें और हवा भी लग सके। इससे पैरों में फुर्ती बनी रहती है और सूजन भी कम होती है।
इन तरीकों को अपनाकर आप गर्भावस्था के दौरान पैरों की सूजन से राहत पा सकती हैं और अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकती हैं।