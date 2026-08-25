गर्भावस्था के दौरान पैरों की सूजन ऐसे करें दूर

गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन आ गई है तो इन 5 तरीकों से मिलेगी राहत

लेखन अंजली 10:05 am Aug 25, 202610:05 am

क्या है खबर?

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कई शारीरिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है पैरों का सूजना। यह समस्या खासकर तीसरी तिमाही में अधिक होती है जब शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं। इससे चलने-फिरने में कठिनाई हो सकती है और असहजता भी महसूस होती है। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके जानेंगे, जिनसे आप इस समस्या से राहत पा सकती हैं और अपने पैरों को आराम दे सकती हैं।