रसोई के बगीचे में उगाया जा सकता है शकरकंद, जानिए कैसे
क्या है खबर?
शकरकंद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप अपने रसोई के बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। यह न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि आपको ताजगी और सेहतमंद विकल्प भी देगा। इस लेख में हम आपको शकरकंद उगाने के लिए जरूरी सुझाव देंगे, जिससे आप अपने बगीचे को हरा-भरा और फलदायी बना सकते हैं। शकरकंद को उगाने के लिए सही मिट्टी, पानी की मात्रा, धूप और देखभाल जरूरी है।
#1
सही मिट्टी का चयन करें
शकरकंद उगाने के लिए नरम और उपजाऊ मिट्टी का चयन करना जरूरी है। ऐसी मिट्टी जिसमें अच्छी जल निकासी हो और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों।
अगर आपकी मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है तो आप उसमें खाद मिला सकते हैं ताकि पौधों को जरूरी पोषण मिल सके।
इसके अलावा मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन ज्यादा गीली न करें क्योंकि इससे पौधे सड़ सकते हैं।
#2
पौधे लगाने का सही समय
शकरकंद को गर्मियों या बरसात के मौसम में लगाया जाना चाहिए जब तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इस मौसम में मिट्टी भी गर्म होती है, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है।
अगर आप सर्दियों में शकरकंद उगाना चाहते हैं तो आपको उन्हें ग्रीनहाउस में उगाना होगा, जहां तापमान नियंत्रित रहता हो। इससे पौधों को पर्याप्त गर्मी मिलेगी और वे अच्छे से बढ़ेंगे।
#3
पौधों को पर्याप्त धूप दें
शकरकंद के पौधों को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है ताकि वे स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से बढ़ सकें। इन्हें रोजाना कम से कम 6-8 घंटे धूप मिलनी चाहिए।
अगर आपके बगीचे में प्राकृतिक रोशनी कम आती है तो आप कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए आप विशेष बल्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऊर्जा बचत करने के साथ-साथ पौधों को पर्याप्त रोशनी भी देंगी।
#4
नियमित पानी दें
पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।
सुबह या शाम के समय हल्का पानी देने से मिट्टी नम रहती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। बारिश के दिनों में भी पौधों को अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं होती।
इससे शकरकंद की फसल अच्छी होती है और वे स्वादिष्ट भी बनते हैं।
#5
समय-समय पर खाद डालें
पौधों को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है।
प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या जैविक खाद सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक होते हैं और पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से अपने रसोई के बगीचे में शकरकंद उगा सकते हैं। यह न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा बल्कि आपको ताजगी और सेहतमंद विकल्प भी देगा।