शकरकंद बनाम आलू: दोनों में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा फायदेमंद?

शकरकंद और आलू दोनों ही स्टार्च युक्त कंद हैं और आमतौर पर सब्जियों के साथ कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि, इनकी बनावट और स्वाद एक-दूसरे से काफी अलग है। ऐसे में कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन ज्यादा फायदेमंद है। आइए आज हम आपको शकरकंद और आलू के पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं।

शकरकंद शकरकंद के पोषक तत्व शकरकंद में विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैंगनीज भी पाया जाता है। इसके साथ ही शकरकंद में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन कम करने और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। यह शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा कर सकता है।

आलू आलू के पोषक तत्व आलू में विटामिन-C, विटामिन-B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैंगनीज जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही आलू में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सही रखने में मदद कर सकता है। आलू में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा देने में सहायक है।

चयन दोनों में से किसका सेवन ज्यादा फायदेमंद है? शकरकंद में अधिक मात्रा में फाइबर और विटामिन-A होता है, जो आंखों की रोशनी को बेहतर कर सकता है। दूसरी ओर आलू में फाइबर और विटामिन-C की अधिक मात्रा होती है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत के हिसाब से इनमें से किसी एक का चयन करना सही रहेगा।

