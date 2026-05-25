घर पर आसानी से बनाया जा सकता है बाजार जैसा स्वीट अनियन सॉस, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
स्वीट अनियन सॉस एक ऐसा सॉस है, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकता है। यह सॉस खासतौर पर बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि यह मीठा और थोड़ा-सा खट्टा होता है। इसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और यह कई व्यंजनों के साथ अच्छा लगता है। इस लेख में हम आपको स्वीट अनियन सॉस बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामान
स्वीट अनियन सॉस के लिए जरूरी सामान
स्वीट अनियन सॉस बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि प्याज, सिरका, चीनी, नमक, काली मिर्च, और थोड़ा-सा पानी। आप चाहें तो इसमें कुछ और मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे लहसुन पाउडर या अदरक पाउडर। इन चीजों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट सॉस बना सकते हैं, जो आपके खाने को और भी मजेदार बना देगा। इस सॉस को आप बर्गर, चिप्स या किसी भी स्नैक के साथ परोस सकते हैं।
#1
प्याज काटना
स्वीट अनियन सॉस बनाने की शुरुआत प्याज काटने से होती है। इसके लिए आपको 2-3 बड़े प्याज लेने होंगे और उन्हें बारीक काटना होगा, ताकि वे जल्दी पक जाएं। आप चाहें तो प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, जिससे सॉस में उनका स्वाद बेहतर आएगा। बारीक कटा हुआ प्याज सॉस को एक खास स्वाद देता है, जिससे यह आपके खाने को और भी लाजवाब बना देता है।
#2
प्याज भूनना
कटे हुए प्याज को भूनने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसे धीमी आंच पर भूनना चाहिए, ताकि प्याज अच्छे से पक जाएं और उनका कच्चापन चला जाए। भूनते समय ध्यान रखें कि प्याज जलें नहीं, वरना सॉस का स्वाद बिगड़ जाएगा। सही तरीके से भुने प्याज का स्वाद सॉस को एक नया आयाम देगा, जिससे यह आपके व्यंजनों को और भी लाजवाब बनाएगा।
#3
सॉस तैयार करना
अब भुने हुए प्याज में सिरका, चीनी, नमक और काली मिर्च मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाकर कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और सॉस का स्वाद बढ़िया हो जाए। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा सॉस पसंद है तो इसमें थोड़ी क्रीम मिला सकते हैं, ताकि यह मलाईदार बन सके। इस तरह से आपका स्वीट अनियन सॉस तैयार हो जाएगा, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं।
#4
सॉस को स्टोर करना
बचे हुए स्वीट अनियन सॉस को आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और इसे लगभग एक हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से इसे घर पर ही बना सकते हैं। यह सॉस बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। अब आपको इसे खाने के लिए बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा। अगली बार जब आप कुछ नया बनाना चाहें तो इस विधि को जरूर आजमाएं।