WHO ने इबोला को अंतरराष्ट्रीय चिंता का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, भारत ने जारी की चेतावनी

देश वायरस से 10 अफ्रीकी देशों के प्रभावित होने का खतरा अफ्रीकी संघ की स्वास्थ्य एजेंसी ने चेतावनी दी कि यह वायरस दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य और युगांडा के अलावा कम से कम 10 अन्य देशों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। एजेंसी ने कहा, "हमारे पास 10 देश खतरे में हैं। इनमें अंगोला, बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया और जांबिया शामिल हैं।" अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) ने भी इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है।

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मौतें लगातार बढ़ रहे संक्रमितों का आंकड़े कांगो के 3 प्रांतों में 867 संदिग्ध मामलों में से 204 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 2014 से 2016 तक पश्चिम अफ्रीका में फैली महामारी के बाद इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। वहीं, WHO के आंकड़ों के अनुसार, 750 संदिग्ध मामलों में से 177 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकोप के पीछे वायरस के बंडीबुग्यो स्ट्रेन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसके लिए कोई टीका या इलाज मौजूद नहीं है।

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