गर्मियों के दौरान पसीने से मेकअप खराब होने से बचाने के लिए आजमाएं ये 5 टिप्स

गर्मियों में पसीने के कारण मेकअप खराब हो जाता है, जिससे पूरा लुक बिगड़ जाता है, खासकर अगर आपको लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है तो पसीने से बचाना मुश्किल होता है। हालांकि, कुछ आसान और असरदार उपायों को अपनाकर आप अपने मेकअप को पसीने से बचा सकते हैं और पूरे दिन ताजगी बनाए रख सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ उपाय जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप पसीने से मेकअप को बचा सकते हैं।

#1 प्राइमर का करें इस्तेमाल मेकअप की शुरुआत हमेशा प्राइमर से करें। प्राइमर त्वचा के छिद्रों को बंद करके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। यह पसीने को सोखने और त्वचा को चिकना होने से रोकता है। प्राइमर लगाने के बाद ही फाउंडेशन और कंसीलर का इस्तेमाल करें। इससे आपका मेकअप पूरे दिन ताजा दिखेगा और पसीने से भी बचेगा। प्राइमर का सही चयन आपके मेकअप को बेहतरीन बना सकता है।

#2 तेल मुक्त उत्पादों का करें चयन गर्मियों में तेल वाले मेकअप उत्पादों का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि ये पसीने के साथ मिलकर आपकी त्वचा को चिपचिपा बना सकते हैं। इसके बजाय तेल मुक्त और हल्के फॉर्मूले वाले उत्पादों का चयन करें। जैसे कि तेल मुक्त फाउंडेशन, कंसीलर और ब्लश। ये उत्पाद आपकी त्वचा को ताजगी देंगे और पसीने से बचाएंगे। इसके अलावा ये लंबे समय तक टिके रहते हैं और आपकी त्वचा को चिपचिपा नहीं होने देते।

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#3 सेटिंग पाउडर का करें उपयोग फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। यह मेकअप को सेट करने में मदद करता है और तेलीय प्रभाव को कम करता है। सेटिंग पाउडर से आपका मेकअप लंबे समय तक ताजा बना रहता है और पसीने से भी बचा रहता है। इसके अलावा सेटिंग स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके मेकअप को और भी ज्यादा टिकाऊ बनाएगा और आपको पूरे दिन ताजगी का अहसास होगा।

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#4 ब्लॉटिंग पेपर का करें इस्तेमाल अगर आपको दिनभर पसीना आता रहता है तो ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करें। यह आपकी त्वचा से अतिरिक्त तेल और पसीने को सोख लेता है, जिससे आपका मेकअप खराब नहीं होता। ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें ताकि किसी भी तरह के बैक्टीरिया से बचा जा सके। इसके अलावा आप दिनभर में कई बार ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका चेहरा ताजा दिखे और पसीने से बचे।