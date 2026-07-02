गर्मियों के दौरान सिर पर पसीना और खुजली होती है? इन 5 तरीकों से रखें स्वस्थ
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान सिर पर पसीना आना और खुजली होना आम बात है। हालांकि, इससे सिर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पसीना बालों को चिपचिपा बना सकता है और खुजली से त्वचा में जलन हो सकती है। इसके अतिरिक्त पसीना डैंड्रफ का कारण भी बन सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर गर्मियों के दौरान अपने सिर को स्वस्थ रखा जा सकता है।
#1
नियमित रूप से सिर धोएं
सिर को साफ रखना सबसे जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 2 बार बाल धोएं। इससे पसीना, गंदगी और तेल हट जाएगा, जो खुजली और डैंड्रफ का कारण बन सकते हैं। बाल धोते समय हल्के हाथों से मालिश करें ताकि खून का संचार बेहतर हो सके और मृत कोशिकाएं भी निकल जाएं। इसके बाद ठंडे पानी से सिर धोएं। इससे बालों में ताजगी बनी रहेगी और पसीना भी कम होगा।
#2
प्राकृतिक तेल का करें इस्तेमाल
प्राकृतिक तेल जैसे नारियल, जैतून या बादाम का तेल सिर की त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये तेल नमी बनाए रखते हैं और खुजली को कम करते हैं। इसके लिए थोड़े से तेल को हल्के हाथों से सिर पर लगाएं और कुछ मिनट मालिश करें। इससे खून का संचार बढ़ेगा और त्वचा में जलन भी कम होगी। इसके बाद सिर को तौलिये से ढक दें और 30 मिनट के बाद बाल धो लें।
#3
हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें
गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना बहुत जरूरी है ताकि पसीना अच्छे से सूख सके। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं। इसके अतिरिक्त हल्के रंग के कपड़े पहनें क्योंकि ये सूरज की रोशनी को कम अवशोषित करते हैं। ढीले-ढाले कपड़े पहनने से भी पसीना आसानी से सूख सकता है और त्वचा में जलन नहीं होती है।
#4
पानी का सेवन बढ़ाएं
शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है ताकि पसीना सही तरीके से निकल सके। गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और तरबूज जैसे फल खाएं, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा नारियल पानी या छाछ का सेवन भी फायदेमंद होता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और पसीना सही तरीके से निकल सकेगा। हाइड्रेटेड रहने से त्वचा में जलन भी कम होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#5
बालों को बांधकर रखें
अगर आपके बाल लंबे हैं तो उन्हें बांधकर रखें ताकि वे आपके चेहरे पर न आएं और पसीने से गीले न हों। ऊंची चोटी या जूड़ा बनाना अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे न केवल आपका चेहरा साफ रहेगा बल्कि बाल भी व्यवस्थित रहेंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप गर्मियों के दौरान सिर को स्वस्थ रख सकते हैं और खुजली समेत अन्य समस्याओं से बच सकते हैं।