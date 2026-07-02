गर्मियों के दौरान सिर पर पसीना और खुजली होती है? इन 5 तरीकों से रखें स्वस्थ

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प्राकृतिक तेल का करें इस्तेमाल

प्राकृतिक तेल जैसे नारियल, जैतून या बादाम का तेल सिर की त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये तेल नमी बनाए रखते हैं और खुजली को कम करते हैं। इसके लिए थोड़े से तेल को हल्के हाथों से सिर पर लगाएं और कुछ मिनट मालिश करें। इससे खून का संचार बढ़ेगा और त्वचा में जलन भी कम होगी। इसके बाद सिर को तौलिये से ढक दें और 30 मिनट के बाद बाल धो लें।