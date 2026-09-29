कई पोषक तत्वों से भरपूर है जंगली ऑलिव, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

जंगली ऑलिव का तेल दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें कुछ खास तरह के फैट होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर में होने वाले नुकसानदायक प्रभावों को कम करते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं।

नियमित रूप से जंगली ऑलिव का तेल खाने से दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।