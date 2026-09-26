खास लाल पत्तों वाली पत्तेदार सब्जी है रेडिकियो, जानिए इसे खाने के कुछ फायदे

अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो रेडिकियो का सेवन लाभकारी हो सकता है। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जो पेट को जल्दी भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं।

इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में चर्बी कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है। इसलिए, इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।