सुप्त वज्रासन: जानिए इस योगासन से मिलने वाले 5 प्रमुख स्वास्थ्य लाभ

सुप्त वज्रासन पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसे करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पाचन तंत्र बेहतर काम करता है।

इस योगासन से कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसके अलावा यह आसन पेट के रक्त प्रवाह को भी बेहतर करता है, जिससे पाचन क्रिया अधिक प्रभावी होती है।

नियमित रूप से सुप्त वज्रासन करने से पेट की मांसपेशियों में लचीलापन आता है, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है।