बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ऐसे करें समर्थन

बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य रहेगा स्वस्थ, अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 12:55 pm Oct 27, 202612:55 pm

क्या है खबर?

बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करना एक अहम जिम्मेदारी है। यह न केवल उनके वर्तमान जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि भविष्य में भी उन्हें मजबूत बनाता है। इसके लिए माता-पिता को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बच्चों की भावनाओं को समझना, उन्हें सकारात्मक माहौल देना, खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करना और उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करना शामिल है। आइए जानते हैं कि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य का कैसे समर्थन किया जा सकता है।