किसी कठिन समय से गुजर रहे दोस्त को ऐसे दें सहारा, बनेंगे मजबूत

अगर आपके दोस्त को किसी खास समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी मदद करने का प्रस्ताव दें। चाहे वह आर्थिक मदद हो या किसी काम में सहायता, उसे बताएं कि आप उसके साथ हैं और उसकी मदद करने को तैयार हैं।

इसके अलावा आप उसे सलाह भी दे सकते हैं कि वह कैसे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। इससे उसे लगेगा कि कोई उसकी परवाह कर रहा है और वह अकेला महसूस नहीं करेगा।