दिल के लिए बेहद फायदेमंद है सूरजमुखी के बीज, जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन किसे नहीं करता? मीठा खाने के लिए आप सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है। इसमें मौजूद पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सूरजमुखी के बीज दिल के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
दिल को सेहतमंद रखने में मददगार
सूरजमुखी के बीज में मौजूद खास प्रकार की चर्बी दिल को सेहतमंद रखने में मदद करती है। ये चर्बी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।
इसके अलावा इनमें ओमेगा-6 फैटी एसिड भी होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
इस तरह से ये बीज दिल की सेहत को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
#2
खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक
सूरजमुखी के बीज में मौजूद लाभकारी तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। ये तत्व अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।
अच्छे कोलेस्ट्रॉल दिल को सुरक्षा प्रदान करता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है। इस प्रकार सूरजमुखी के बीज दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं।
#3
उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार
उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या है, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। सूरजमुखी के बीज में ऐसे यौगिक होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
इन्हें नियमित रूप से खाने से न केवल रक्तचाप कम होता है बल्कि दिल की धमनियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इस प्रकार ये बीज उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
#4
ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में सहायक
ब्लड शुगर का असंतुलन भी दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। सूरजमुखी के बीज में मौजूद मैग्नीशियम ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
इससे न केवल मधुमेह का खतरा कम होता है बल्कि दिल की बीमारियों का जोखिम भी घटता है।
इस प्रकार ये बीज ब्लड शुगर को संतुलित रखकर दिल की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।
#5
वजन घटाने में मददगार
अधिक वजन वाले लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा अधिक होता है। सूरजमुखी के बीज वजन घटाने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।
इनमें फाइबर होता है, जो पेट भरता है और अधिक खाने से रोकता है। इस प्रकार ये बीज वजन घटाने में सहायक होते हैं।
इन सभी कारणों से साफ जाहिर होता है कि सूरजमुखी के बीज दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।