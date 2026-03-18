गर्मियों के दौरान ट्रेकिंग के लिए बेहतरीन हैं ये जगहें, आजमाएं ये रूट

गर्मियों में ट्रेकिंग का अपना ही मजा है। इस दौरान आप पहाड़ों की ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप गर्मियों में ट्रेकिंग कर सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जो न केवल रोमांचक हैं, बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी ले जाती हैं।

#1 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान एक बेहतरीन ट्रेकिंग स्थान है। यहां आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को देख सकते हैं और ग्लेशियरों के करीब जा सकते हैं। इस उद्यान में आपको कई प्रकार के जानवर भी देखने को मिलेंगे, जिनमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी हिरण और हिमालयी भालू शामिल हैं। यहां की ट्रेकिंग रूट्स आपको नदियों, झीलों और घने जंगलों से होकर गुजरती हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देती हैं।

#2 कुंजम दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित कुंजम दर्रा एक प्रमुख ट्रेकिंग मार्ग है, जो लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 4,551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां की यात्रा रोमांचक है क्योंकि आपको बर्फीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। कुंजम दर्रा तक पहुंचने के लिए आपको कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर आप चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर दृश्य देख सकते हैं।

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#3 युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहां वसंत ऋतु में कई रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि यहां स्थित याक फार्म भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। युमथांग घाटी तक पहुंचने के लिए आपको ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे आपको पूरे रास्ते बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है।

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