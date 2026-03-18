गर्मियों के दौरान पुदीने से बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

पुदीना एक ऐसा पौधा है, जो न केवल खाने में स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें कई फायदेमंद गुण भी होते हैं। गर्मियों में इसकी तासीर ठंडी होती है, जिससे यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और ताजगी का एहसास कराता है। आइए आज हम आपको पुदीने से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 पुदीने की चटनी पुदीने की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जो किसी भी भोजन के साथ खाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने के पत्तों को हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़े-से नींबू के रस के साथ पीसें। नमक और जीरा पाउडर मिलाकर इसे परोसें। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन को भी सुधारती है और गर्मियों में ठंडक भी प्रदान करती है। इसे आप समोसे या कचौड़ी के साथ भी खा सकते हैं।

#2 पुदीने का रायता पुदीने का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जो दही के साथ पुदीने के मेल से बनता है। इसे बनाने के लिए ताजे दही में बारीक कटा हुआ पुदीना, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा काला नमक मिलाएं। इस रायते को बिरयानी या पुलाव के साथ परोसें। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पेट को ठंडक भी पहुंचाता है और पाचन को भी सुधारता है।

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#3 पुदीने की लस्सी पुदीने की लस्सी गर्मियों के लिए एक आदर्श पेय है, जो आपको ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए दही, चीनी या गुड़, बर्फ के टुकड़े और ताजे पुदीने के पत्ते लें। इन सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि यह एक चिकनी मिश्रण न बन जाए। इस लस्सी को ठंडा परोसें और इसका आनंद लें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है।

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